19 لاعباً مواطناً يواجهون «المجهول» في دوري الأولى



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

يواجه 26 لاعباً، من بينهم 19 لاعباً مواطناً، في الفريق الأول لفليتوود يونايتد «المجهول»، بعد قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة، شطب نتائج الفريق في «دوري الدرجة الأولى» للموسم الحالي 2024- 2025، وهبوطه إلى «الدرجة الثانية»، بجانب الغرامة المالية 300 ألف درهم.

ونفذت لجنة الانضباط اللوائح بشأن تخلف فليتوود يونايتد، عن خوض مباراتين في «دوري الأولى» للموسم الحالي، الأولى أمام حتا في الجولة الأولى، وخسر نتيجتها 0-3 بقرار إداري، والثانية أمام الجزيرة الحمراء في الجولة الخامسة.

وقضت قرارات الانضباط بشطب نتائج الفريق الذي خاض مباراتين فقط من أصل 4 في الدوري، أمام الذيد 1-6، ودبا 0-6، بجانب الهبوط إلى أدني درجة مع اعتباره أحد الأندية الهابطة في الموسم الرياضي 2024-2025.

وصعد فليتوود يونايتد إلى دوري الأولى في الموسم الحالي 2024- 2-25، بعد تتويجه بطلاً لدوري الثانية في الموسم الماضي 2023- 2024، ليتأهل بجانب مجد «الوصيف»، والذي حمل سابقاً اسم «الظاهرة».

وتواجه «الفرق المستحدثة»، صعوبات عديدة في «دوري الأولى»، خلال الموسم الحالي، بعدما شهدت «الجولة الأولى» خسارة جلف أف سي أمام مضيفه الظفرة، بقرار إداري من لجنة الانضباط 0-3 للانسحاب، فيما تأجلت مباراة مجد وفليتوود يونايتد، ضمن الجولة ذاتها إلى 14 نوفمبر المقبل قبل القرار الأخير بشطب نتائج فليتوود يونايتد وهبوطه للثانية.

وقلص قرار الانضباط عدد أندية «دوري الأولى»، في الموسم الحالي إلى 14، تشمل الظفرة، العربي، يونايتد، دبا، الفجيرة، الإمارات، الحمرية، مصفوت، حتا، جلف أف سي، الجزيرة الحمراء، الذيد، مجد، وجلف يونايتد.

وشهد الموسم الماضي للدوري هبوط نادي الرمس لدوري الدرجة الثانية بقرار من الانضباط، وحرمانه المشاركة في مسابقة دوري أندية الدرجة الأولى للموسمين القادمين، وفرض غرامة مالية على وقدرها ثلاثمائة ألف درهم، لانسحاب الفريق في الدور الثاني من مسابقة دوري أندية الدرجة الأولى.