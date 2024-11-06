الأربعاء 6 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

راشد والبلوشي يمثلان الإمارات في «القبضة الحديدية» بروسيا

راشد والبلوشي يمثلان الإمارات في «القبضة الحديدية» بروسيا
6 نوفمبر 2024 14:00

أبوظبي (الاتحاد)
غادرت بعثة المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية، إلى روسيا اليوم، استعداداً لخوض منافسات بطولة «بريكس» للرياضات الإلكترونية، التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو، يومي السبت والأحد المقبلين، بمشاركة 9 منتخبات، هي روسيا، الإمارات، مصر، البرازيل، الصين، جنوب أفريقيا، إيران، إثيوبيا، الهند.
ويمثل منتخبنا الثنائي سلطان راشد وأحمد البلوشي، اللذان يشاركان في منافسات لعبة القبضة الحديدية «Takken8»، بجانب الإداري عبد الولي نصاري.
وتخوض المنتخبات مرحلة المجموعات في شكل جولة روبن أو الكل ضد الكل، وهي طريقة للتنافس بحيث يلعب اللاعب الواحد ضد كل منافسيه، فيما تلعب التصفيات بالنظام الأولمبي.
من جانبه، أكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، أن منتخب الإمارات يطمح إلى تحقيق مشاركة إيجابية تعكس المستويات الجيدة التي قدمها خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن المشاركات الخارجية تمنح لاعبي الإمارات الخبرة وتجهزهم للمنافسة في مختلف بطولات الرياضات الإلكترونية الدولية.

أخبار ذات صلة
روسيا تقترب من مدينة لوجستية مهمة للقوات الأوكرانية
روسيا تتهم أوكرانيا بعرقلة عملية تبادل أسرى الحرب
روسيا
الرياضات الإلكترونية
موسكو
آخر الأخبار
2993 جلسة تعاقد تختتم أعمال «مؤتمر الناشرين 2024»
التعليم والمعرفة
2993 جلسة تعاقد تختتم أعمال «مؤتمر الناشرين 2024»
اليوم 16:37
عبدالله بن زايد يلتقي في كانبرا نائب رئيس وزراء أستراليا ووزيري الخارجية والتجارة والسياحة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي في كانبرا نائب رئيس وزراء أستراليا ووزيري الخارجية والتجارة والسياحة
اليوم 16:34
حاكم الفجيرة يستقبل اليماحي بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي
علوم الدار
حاكم الفجيرة يستقبل اليماحي بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي
اليوم 16:30
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء أستراليا يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء أستراليا يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
اليوم 16:26
300 مشارك في «دولية الفجيرة للخيل العربي»
الرياضة
300 مشارك في «دولية الفجيرة للخيل العربي»
اليوم 16:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©