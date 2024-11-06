راشد والبلوشي يمثلان الإمارات في «القبضة الحديدية» بروسيا

أبوظبي (الاتحاد)

غادرت بعثة المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية، إلى روسيا اليوم، استعداداً لخوض منافسات بطولة «بريكس» للرياضات الإلكترونية، التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو، يومي السبت والأحد المقبلين، بمشاركة 9 منتخبات، هي روسيا، الإمارات، مصر، البرازيل، الصين، جنوب أفريقيا، إيران، إثيوبيا، الهند.

ويمثل منتخبنا الثنائي سلطان راشد وأحمد البلوشي، اللذان يشاركان في منافسات لعبة القبضة الحديدية «Takken8»، بجانب الإداري عبد الولي نصاري.

وتخوض المنتخبات مرحلة المجموعات في شكل جولة روبن أو الكل ضد الكل، وهي طريقة للتنافس بحيث يلعب اللاعب الواحد ضد كل منافسيه، فيما تلعب التصفيات بالنظام الأولمبي.

من جانبه، أكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، أن منتخب الإمارات يطمح إلى تحقيق مشاركة إيجابية تعكس المستويات الجيدة التي قدمها خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن المشاركات الخارجية تمنح لاعبي الإمارات الخبرة وتجهزهم للمنافسة في مختلف بطولات الرياضات الإلكترونية الدولية.