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الرياضة

نورة جمال وإبراهيم الملاحي ضمن قائمة «مراقبي آسيا»

نورة جمال وإبراهيم الملاحي ضمن قائمة «مراقبي آسيا»
6 نوفمبر 2024 14:09

دبي (الاتحاد)
اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإماراتيين نورة جمال، وإبراهيم الملاحي ليكونا رسمياً مراقبي مباريات آسيوية، وبهذا ينضمان إلى قائمة المراقبين الجُدد الذين يُشاركون في مراقبة البطولات الآسيوية على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية.
وبعد هذا الاعتماد القاري، تصبح نورة جمال أول مراقبة إماراتية في الملاعب الآسيوية.
شارك إبراهيم الملاحي، ونورة جمال في سيمنار مراقبي المباريات الذي نظمه الاتحاد الآسيوي في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، خلال الفترة من 26 إلى 29 أغسطس الماضي، بمشاركة عدد من المراقبين التابعين للاتحادات الوطنية الأعضاء.
واجتاز الاثنان جميع الاختبارات بنجاح في ختام السيمنار الآسيوي، وحصلا على شهادة اعتماد للمشاركة في المسابقات الآسيوية.
ويُعد إبراهيم الملاحي، ونورة جمال من العناصر الوطنية التي قام اتحاد الإمارات لكرة القدم بتأهيلهما، خلال الفترة الماضية عبر الدورات المحلية التخصصية، ومنحهما فرصة الإشراف على عدد كبير من المباريات في بطولة كأس رئيس الدولة، ودوري الدرجتين الأولى والثانية.
وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة يسعى لتطوير عناصره في جميع المجالات، ويُوفر لهم الدورات وورش العمل، ويمنحهم فرصة المشاركة في تجارب مهمة في المنافسات المحلية، من أجل إعدادهم بشكل مناسب يساعدهم على أداء أدوارهم بالصورة المميزة في المحافل القارية والدولية، وأشاد الأمين العام بحرص الملاحي وجمال والتزامهما، ومشاركاتهما المتواصلة في الدورات وورش العمل.
وعبّرت نورة جمال عن سعادتها بكونها أول إماراتية تتجاوز المحلية إلى القارية في مجال مراقبة المباريات الآسيوية، مؤكدة أن تمثيل المرأة الرياضية الإماراتية في المحفل القاري مسؤولية كبيرة، مشيدة بدعم اتحاد الكرة للعنصر النسوي.
من جهته، تقدم إبراهيم الملاحي بالشكر والتقدير لاتحاد الكرة على دعمه المستمر للعناصر المواطنة، من أجل إعدادهم وصقل مواهبهم، وتوفير بيئة محفزة للعطاء والعمل.

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