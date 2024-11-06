أرنى سلوت مدرب ليفربول: هذا ما رأيتموه وهذا ما نريده



لندن (د ب أ)

ربما يجعل فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الأمور تبدو سهلة، بعدما حقق انتصاره الرابع عشر في 16 مباراة، ولكن أرني سلوت، مدرب الفريق يؤكد أن هذا يبدو بعيداً عن الحقيقة، وسجل لويس دياز ثلاثة أهداف (هاتريك) ليساعد فريقه للفوز برباعية نظيفة على باير ليفركوزن، الذي يدربه تشابي ألونسو، لاعب فريق ليفربول السابق، ليحقق العلامة الكاملة في المباريات الأربع التي خاضها الفريق في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

هذا الفوز جعل ليفربول في صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، كما أنه لايزال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في بداية جيدة للغاية للمدرب الذي تولى تدريب الفريق خلفاً ليورجن كلوب. وعند سؤاله عما إذا كان يجد الأمور سهلة، قال:«لا على الإطلاق». وأضاف:«أنت تنظر فقط للنتائج: مواجهة برايتون يوم السبت الماضي كانت صعبة، حيث كنا متأخرين في النتيجة بهدف نظيف، وقاتلنا بقوة لكي نفوز 2 / 1، وهذا ما رأيتموه في المباراة».

وأضاف: «علينا أن نعمل بجد وبقوة كبيرة للفوز بمبارياتنا، وهذا مرتبط كثيراً بالفرق التي تعتقد أن أنفيلد هو أفضل مكان للعب، لذلك كل فريق نواجهه يكون في أفضل حالاته». وأردف:«إذا أردت الفوز يجب أن تكون هناك استمرارية من حيث القوة والتركيز، وهذا ليس سهلاً دائماً، ولكن هذا ما نحتاجه، وإذا تمكنا من الاستمرار في تقديم ذلك، لا يصبح الأمر سهلاً، ولكننا نحقق انتصاراتنا، وهذا ما نريده».

وكانت التوقعات قليلة عندما وصل سلوت لتدريب الفريق، حيث كانت أمامه مهمة صعبة للغاية، لأنه سيحل محل كلوب، ولكنه حقق ما لم يتمكن أي مدرب سابق لليفربول من تحقيقه، لذلك ارتفعت التوقعات بشكل كبير. سلوت يعلم ما يعنيه هذا، وتقبل هذا التحدي.

وقال: «أعتقد أنك إذا عملت في أي ناد حول العالم، ستجد دائماً الضغوط لبعض المدربين تتمثل في عدم الهبوط، ولبعضهم الآخر يجب أن تحقق انتصارات كثيرة».

وأضاف:«في وضعنا، هناك دائماً ضغط، وهذا الضغط هو ما نمنحه لأنفسنا». وأكد:«إذا عملت، أو لعبت لليفربول فإنك تعلم أن العديد من اللاعبين العظماء وضعوا معايير كبيرة للغاية هنا، هناك دائماً شعور بالضغط، ولكننا نتقبل هذا، لأن هذا هو ما نريده، نريد أن ننافس على كل شيء».