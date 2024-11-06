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الرياضة

300 مشارك في «دولية الفجيرة للخيل العربي»

300 مشارك في «دولية الفجيرة للخيل العربي»
6 نوفمبر 2024 16:20

فيصل النقبي (الفجيرة) 
اجتمعت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي 2024، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وذلك بالاجتماع التحضيري الثاني، برئاسة الدكتور أحمد حمدان الزيودي.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع تحضيراتها لتنظيم البطولة، التي ستقام في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل في ميدان قلعة الفجيرة، كما تم تحديد باب التسجيل من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.
وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، على الدعم المتواصل لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتوفير كافة الإمكانات لضمان إنجاح الحدث وتحقيق أهدافه على المستوى الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن تستقطب البطولة مشاركة 300 خيل من مختلف الإسطبلات والنوادي ومُلّاك الخيل من حول العالم، بهدف إحياء التراث العربي والرياضات التراثية والشعبية، التي تجسد الموروث الثقافي لدولة الإمارات، وترسيخها في نفوس الأجيال ونقل قيمها إلى العالم.

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