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الرياضة

دبي تستضيف أول بطولة بيسبول في الشرق الأوسط

دبي تستضيف أول بطولة بيسبول في الشرق الأوسط
6 نوفمبر 2024 17:29

دبي (الاتحاد)
تستضيف دبي، بطولة «عرب كلاسيك» أول بطولة بيسبول في الشرق الأوسط، والتي تنطلق غداً الخميس، وتستمر حتى 10 نوفمبر الجاري وتنظمها بيسبول يونايتد بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة ومجلس الإمارات للكريكت، في ملاعب ذا سفنز بدبي وتضم 8 منتخبات هي، الإمارات، السعودية، الهند، سريلانكا، باكستان، نيبال، فلسطين، بنجلاديش، وأفغانستان.
جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله علي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ويعقوب محمد مدير أول تحدي دبي للياقة، وكاش شيخ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للبطولة، بحضور عدد من النجوم العالميين في لعبة البيسبول تقدمهم الأسطورة ماريانو ريفيرا أفضل لاعب بيسبول في العالم الذي لعب مع فريق نيويورك يانكيز، ويعد أفضل رامٍ في العالم، كما فاز ببطولة العالم 5 مرات.
ويخوض منتخب الإمارات للبيسبول أول مبارياته في الساعة الواحدة ظهر الخميس، أمام منتخب الهند، فيما تبدأ منافسات البطولة من الساعة الثامنة صباحاً حيث يلعب منتخب أفغانستان مع منتخب الهند، تليها في الساعة 10:30 صباحاً مباراة بنجلاديش مع باكستان، كما يخوض منتخب المملكة العربية السعودية مباراته مع منتخب سريلانكا في الساعة 3:30 مساء.
وتم إنشاء استاد خاص بالبطولة الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط داخل ملاعب ذا سفنز، الذي سيشهد تنظيم بطولة «كأس بيسبول يونايتد» خلال الفترة من 22 فبراير إلى 1 مارس المقبلين، والتي يشارك فيها فرق مومباي كوبراس وكراتشي موناركس وميد إيست فالكونز والفريق الإماراتي أرابيا وولفز يخوضون خلالها 9 مباريات، كما يستضيف «دوري بيسبول يونايتد» أول دوري بيسبول في المنطقة، الذي يقام خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 23 نوفمبر 2025، وستلعب فيه خمسة فرق ما مجموعه 33 مباراة، مع لعب المباريات ستة أيام في الأسبوع لمدة 5 أسابيع، ويلعب الفريقان الأولان في أول «سلسلة يونايتد» على الإطلاق - وهي سلسلة فاصلة من ثلاث مباريات لتحديد بطل الدوري.

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