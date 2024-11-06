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الرياضة

ختام ناجح للورش التوعوية للاعبي أندية الشارقة

ختام ناجح للورش التوعوية للاعبي أندية الشارقة
6 نوفمبر 2024 18:55

 
الشارقة (الاتحاد)
اختتم مجلس الشارقة الرياضي بنجاح سلسلة الورش التوعوية التي نظمها للاعبي أندية الشارقة للفئات السنية 16 و18 عام بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة واشتملت على محاضرات توعوية عن «خطورة المخدرات وتأثيرها على الإنسان» وشهدت مشاركة واسعة بحضور ما لايقل عن 600 لاعب من تسعة أندية وهي كلباء والحمرية ومليحة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وخورفكان والبطائح والشارقة الرياضي ودبا الحصن والذيد.
جاءت الورش التوعوية بمتابعة إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس بحضور إبراهيم سيف بن غافان ممثل الإدارة وإستهدفت تعزيز الوعي المجتمعي بشكل عام والتركيز على المخاطر التي يتعرض لها الرياضيون الشباب والتحديات ووجدت الورش تفاعلاً كبيراً ونقاشاً مثمراً من المشاركين من مختلف الأندية وأشاد اللاعبون بما تلقوه من محاضرات.
وأشاد محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالنجاح اللافت للورش والتفاعل الكبير، مؤكداً أن هذا الإقبال في الأندية يؤكد على رغبة اللاعبين في الإستفادة من كل مايقود إلى التقدم في حياتهم بشكل عام وفي مضمار الرياضة بشكل خاص وأضاف: الجانب التوعوي مرتبط بالرياضة وكانت هذه الورش من الأهمية بمكان للاعبين وحققت الأهداف المنشودة منها، وتأتي في إطار نهج المجلس بصناعة لاعبين يمثلون الإمارة خير تمثيل داخل وخارج الملاعب، وتقدم الحصان بالشكر للقيادة العامة لشرطة الشارقة على التعاون المميز ومشاركة المحاضرين في البرنامج التوعوي.

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