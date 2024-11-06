الإصابة تبعد تشواميني من ريال مدريد ومنتخب فرنسا



مدريد (أ ف ب)

يغيب لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني نحو شهر عن الملاعب، بعد إعلان فريقه ريال مدريد الإسباني تعرضه لالتواء بالكاحل، وقد يغيب الدولي الفرنسي عن مباريات في الدوري المحلي ضد أوساسونا، ليجانيس، خيتافي وأتلتيك بلباو، بالإضافة إلى رحلة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 27 نوفمبر.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن موعد عودة اللاعب سيكون مطلع ديسمبر المقبل.

وقال بيان للنادي الملكي عقب خسارة الفريق أمام ميلان الإيطالي 1-3 في دوري أبطال أوروبا «بعد الخضوع لفحوص على يد الفريق الطبي لريال، تم تشخيص إصابة أوريليان تشواميني بالتواء في الكاحل»، عانى الفرنسي إصابته خلال الخسارة القاسية لبطل أوروبا أمام ضيفه ميلان واستبدل بين الشوطين. تعرضت لانتقادات كبيرة وتم تحميله مسؤولية أول هدفين للزائر الإيطالي.