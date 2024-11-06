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دوري أبطال أوروبا يكشف الأرقام: 17 مصيدة تسلل لمبابي وبيلينجهام «التائة» في ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا يكشف الأرقام: 17 مصيدة تسلل لمبابي وبيلينجهام «التائة» في ريال مدريد
6 نوفمبر 2024 19:09

 
عمرو عبيد (القاهرة)
ترى صحيفة «أس» مشكلة كبرى بسبب «ثنائية» فينيسيوس ومبابي في ريال مدريد وكذلك بيلينجهام «التائه» بعدما خسر الفريق أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا امس، حيث قالت إن الفريق يسير من سيئ إلى أسوأ، بل إنه يلعب بـ9 لاعبين فقط، لأن تمركز فينيسيوس ومبابي عبر طريقة 4/4/2 يجعل الفريق يفتقد إليهما أثناء الضغط أو الدفاع، وأن بيلينجهام يقوم بدوره بجانب تكليفات اللاعب «رقم 9»، الذي يجب أن ينفذه مبابي، وبالتالي ضاع بيلينجهام وسط منظومة كاملة «غير متجانسة».
رقمياً، تتمثل المفاجأة الكُبرى في احتلال مبابي المركز الثاني بين جميع لاعبي الدوريات الـ5 الأوروبية، من حيث الوقوع في مصيدة التسلل، بإجمالي 17 مرة، ويظهر مبابي في حالة سيئة للغاية بدوري الأبطال، حيث سجّل هدفاً وحيداً في البطولة حتى الآن وصنع مثله، لكن معدل الأهداف المتوقعة من جانبه «xG» يشير إلى 2.68، بينما يحمل معدل أسيست «xA» الرقم 0.73، وكلاهما معدل ضعيف جداً بسبب تراجع جودة التمريرات الفعالة من جانب زملائه، بالإضافة إلى تمركزه الخاطئ وتعامله غير الصحيح مع بعض الفرص، وهو ما يظهر من خلال نسبة تحويل تسديداته إلى أهداف، التي بلغت 5%، وكذلك اقتصار تمريراته الحاسمة على صناعة فرصة تهديفية وحيدة أخرى، خلال 4 مباريات بالبطولة الأوروبية!

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