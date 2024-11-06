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الرياضة

فورلان من مانشستر يونايتد إلى التنس بـ«صفة محترف»

فورلان من مانشستر يونايتد إلى التنس بـ«صفة محترف»
6 نوفمبر 2024 19:48


مونتيفيديو (أ ف ب)
اعتبر نجم منتخب الأوروجواي السابق في كرة القدم دييجو فورلان بأنه يشعر بـ «الامتياز وليس لديه شيء ليبرهنه» عندما يخوض أولى مبارياته الاحترافية في التنس، ويلعب فورلان مباريات الزوجي في دورة مونتيفيديو ضمن دورات التحدي (تشالنجر) المقررة من 11 الى 17 نوفمبر الى جانب الأرجنتيني فيديريكو كوريا.
وقال فورلان مهاجم مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الإسباني سابقاً في مؤتمر صحفي الاربعاء «أستمتع بكرة المضرب مثل ولد صغير وخوض دورة احترافية يجعلني أشعر بالامتياز».
وتابع «لم أتخيل يوماً بأن الفرصة ستسنح لي للعب كرة المضرب على المستوى الاحترافي. إنها رياضة أمارسها وتعجبني لكني لست متمرساً فيها كما هي الحال في كرة القدم»، مشيراً إلى أنّ هدفه تمضية وقت جيد على أرضية الملعب.
وختم «أحاول الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لكن من الواضح بالنسبة لي بأني لست في المستوى ذاته للاعبين المحترفين، كما أن فارق السن واضح بيني وبين هؤلاء».
وشهدت مسيرة فورلان تتويجه بطلا للدوري الإنجليزي في صفوف مانشستر يونايتد عام 2003 واختير افضل لاعب في مونديال جنوب أفريقيا 2010 كما احرز الدوري الأوروبي مع أتلتيكو مدريد عام 2010. 

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