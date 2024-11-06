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الرياضة

العين ينهي التعاقد مع المدرب الأرجنتيني كريسبو

العين ينهي التعاقد مع المدرب الأرجنتيني كريسبو
6 نوفمبر 2024 21:27

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أعلن نادي العين انتهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وذلك بسبب تواضع أداء الفريق، وتراجعه في الفترة الأخيرة، حيث لم يقدم العين الأداء المنتظر، لاسيما في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وكانت جماهير العين قد طالبت برحيل المدرب في ظل تواضع الأداء مطلع أكتوبر الماضي، إلا أن إدارة شركة الكرة بالنادي فضلت التمسك ببقاء المدرب لتوفير الاستقرار الفني، في ظل تلاحم المباريات والبطولات، حيث ينافس العين على أكثر من بطولة.
غير أن خروج العين من بطولة كأس القارات بثلاثية أمام الأهلي، وقبلها الخسارة بخماسية من الهلال في دوري الأبطال، ثم الخسارة الثقيلة من النصر أول من أمس بخماسية، وقبلها تراجع الأداء محلياً بالتعادل في الدوري أمام دبا الحصن، كانت كفيلة بأن تتدخل شركة الكرة وتنهي العلاقة التعاقدية مع المدرب وتبدأ في البحث عن بديل.
وتشير المتابعات إلى أن شركة الكرة لديها بالفعل أكثر من سيرة ذاتية لمدربين لهم نجاحات كبيرة، وعلى رأسهم البرتغالي جارديم، بالإضافة لمدرب برتغالي آخر سبق له العمل في المنطقة، إلى جانب مدرب هولندي سبق وكان قد فاوضه العين قبل التعاقد مع شرودر.

كريسبو
نادي العين
الزعيم
دوري أبطال آسيا
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