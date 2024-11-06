شباب الأهلي يكتفي بنقطة التعادل أمام الكويت في «الأبطال 2»

مراد المصري (أبوظبي)

تعادل شباب الأهلي مع الكويت الكويتي 3-3، في مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة، ضمن دوري أبطال آسيا 2، وشهدت المباراة عدة تقلبات في مجرياتها.

سجل لشباب الأهلي كارتابيا في الدقيقة 34 وبالا في الدقيقة 67 ولوكا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، وللكويت أرسين زولا في الدقيقة 38 ومحمد مرهون في الدقيقة 42، وعمرو عبد الفتاح «عموري» في الدقيقة 71.

ورفع «الفرسان» رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة خلف الحسين إربد الأردني متصدر الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد ناساف الأوزبكي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، والكويت بالمركز الرابع بنقطتين.

استهل شباب الأهلي اللقاء بالهجوم مباشرة، ليسدد ماتيوس ليما كرة خطيرة مرت بجوار المرمى الكويتي بعد ثلاث دقائق فقط على ضربة البداية.

تصدى حسن حمزة بشكل مثالي لتسديدة محمد مرهون الذي انطلق بالكرة داخل منطقة جزاء شباب الأهلي في الدقيقة 18.

ترجم شباب الأهلي أفضليته بتسجيل الهدف الأول، وذلك بعد هجمة منظمة ختمها ماتياس ليما بتمريرة أنيقة إلى كارتابيا داخل منطقة الجزاء لم يتوان عن تسديدها قوية داخل الشباك في الدقيقة 34.

وبعد ذلك دفع «الفرسان» ثمن التراخي في التعامل مع الكرات الثابتة باستقبال هدفين بهذا الأسلوب، حيث رد الكويت سريعاً بكرة رأسية من أرسين زولا عندما تابع كرة عالية لعبت من ركلة حرة غير مباشرة في الدقيقة 38.

وقلب الكويت الأمور بتسجيل هدف ثان من كرة رأسية أخرى هذه المرة من محمد مرهون الذي تابع كرة ركنية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42.

أهدر ماتياس ليما فرصة إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني، عندما انفرد داخل منطقة الجزاء إلا أنه سدد الكرة بالحارس وعلت المرمى في الدقيقة 53.

أدرك شباب الأهلي التعادل بعد تسديدة دقيقة أطلقها البديل بالا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67.

استقبل شباب الأهلي الهدف الثالث من هجمة مرتدة سريعة اختتمها عمرو عبد الفتاح «عموري» بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس حسن حمزة في الدقيقة 71.

رد سردار بكرة رأسية إلا أنها ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الكويت، وحاول زولا مدافع المنافس إبعاد الكرة لترتد بالعارضة ثم يبعدها الدفاع من منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

ضغط شباب الأهلي في الدقائق المتبقية، وجاء هدف التعادل بتسديدة البديل لوكا من ركلة حرة مباشرة غالطت حارس المرمى وتهادت داخل الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.