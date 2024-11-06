منصور بن محمد يتوج الفائزات في «ألعاب السيدات»

دبي (وام)

كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء اليوم، فرق الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والرياضيات الفائزات في «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي شهدت مشاركة نسائية كبيرة تجاوزت 1200 رياضية تنافسن في 8 رياضات.

وتقدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على دعم سموها ورعايتها لهذه الدورة الرياضية الكبرى، ودعم المرأة الإماراتية بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص.

وقال سموه: «هذه الدورة لها مكانة خاصة وكبيرة جداً، فهي تحمل اسماً غالياً على الجميع، كما أنها مخصصة للمرأة التي نفخر بها ونحرص كل الحرص على تمكينها من خلال الرياضة سيراً على نهج ورؤية القيادة الرشيدة التي تمكن المرأة في جميع القطاعات وتمنحها الثقة الكاملة والدعم لأداء دورها الكامل في المجتمع، كما أهنئ جميع المؤسسات على المشاركة في هذه الدورة، وتهنئة خاصة لمن حقق الفوز في المنافسات على صعيد المؤسسات والفرق والرياضيات، ونقول لهم الجميع فائز لأن ممارسة الرياضة هي فوز بحد ذاته، متمنياً لجميع المشاركات تحقيق المزيد من الإنجازات في النسخ المقبلة من الدورة».

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزات في منافسات النسخة الثانية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الأكبر من نوعها التي نظمها مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأقيمت منافساتها خلال الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر.

حضر حفل مراسم التتويج الذي أقيم في متحف المستقبل بدبي خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام بالمجلس.

وتم خلال الحفل تكريم رعاة وشركاء الدورة، وتصدرت لاعبات وفرق شرطة دبي المراكز الأولى في غالبية البطولات، فكانت حصيلة ميداليات لاعباتها 18 ميدالية، بالإضافة إلى الفوز بدرع التفوق العام الذي يمنح لأفضل جهة من حيث عدد المشاركات، وأفضل جهة من حيث النتائج المحققة.