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الرياضة

النصر يُعزز «الصدارة الخليجية» بثلاثية

النصر يُعزز «الصدارة الخليجية» بثلاثية
6 نوفمبر 2024 23:12

معتصم عبدالله (أبوظبي)
قاد علي مبخوت، مهاجم النصر، فريقه إلى تحقيق فوز مستحق على حساب مضيفه أهلي صنعاء اليمني 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثانية في «المجموعة الأولى» لدوري أبطال الخليج للأندية، والتي شهدت أيضاً تعادل ظفار العُماني ودهوك العراقي 1-1 على ملعب الأول في «صلالة».
وسجل مبخوت هدفين لـ «الأزرق»، في الدقيقتين 7 و11، قبل أن يُهدي كرة الهدف الثالث من تمريرة لزميله ناصر النعيمي في الدقيقة 37، فيما أحرز يوسف الحيمي هدف أهلي صنعاء الوحيد في الدقيقة 43 من خطأ للحارس أحمد شمبيه.
ورفع «العميد»، المتفوق في «الجولة الأولى» على ضيفه ظفار العُماني 5-2، رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، مقابل 4 نقاط لدهوك العراقي «الوصيف»، ونقطة لظفار العُماني «الثالث»، وأهلي صنعاء في المركز الأخير من دون رصيد من النقاط.
ويلتقي النصر في الجولة الثالثة المقررة في 26 نوفمبر الجاري، مضيفه دهوك العراقي على ملعب الأخير، فيما يستقبل ظفار العُماني ضيفه أهلي صنعاء.
وتقام البطولة التي ينظمها اتحاد كأس الخليج العربي بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق الثمانية المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل فريقان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، فيما تقام المباراة النهائية في 25 أبريل 2025.

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