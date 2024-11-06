«عاصمتنا عالمية» في «محترفي الجوجيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو ضمن فعاليات النسخة الـ 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة 9 آلاف لاعب ولاعبة من 137 دولة.

شهدت فعاليات اليوم الأول من البطولة الأضخم والأبرز على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية منافسات قوية بين فئات البراعم والأشبال والناشئين في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي.

حضر المنافسات كل من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، والوزير المستشار وائل إسماعيل الخليل، القائم بأعمال السفارة السورية بأبوظبي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، والمهندس شادي خالد ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، ومحمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وسعيد بن حميد الطاير، العضو المنتدب لشركة الطاير للسيارات، وسالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً.

وتضمن حفل الافتتاح الرسمي للبطولة عرضاً مميزاً بمشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي، إلى جانب مشاركة مميزة من الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي أنشد (أوبريت) بعنوان «عاصمتنا عالمية»، حيث قدم لوحة غنائية مبهرة مزجت بين التراث الإماراتي وتراث عدد من الدول المشاركة في البطولة، لتعكس بذلك البطولة رسالتها كجسر يربط بين الشعوب على أرض أبوظبي.

وجاءت هذه اللوحة لتضيف بُعداً جديداً للاحتفاء بالتراث الإنساني، مؤكدةً الدور الريادي للعاصمة أبوظبي في تعزيز الحوار الحضاري، وإبراز دور البطولة في ترسيخ التبادل الثقافي وتعميق الأواصر بين الشعوب.