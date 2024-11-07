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الرياضة

برشلونة.. استعراض عضلات في دوري أبطال أوروبا

برشلونة.. استعراض عضلات في دوري أبطال أوروبا
7 نوفمبر 2024 09:38


بلجراد (أ ف ب)
واصل برشلونة تعملقه واستعراض قوته، محققاً فوزه السابع توالياً في مختلف المسابقات، بعد أن اكتسح مضيفه النجم الأحمر بلجراد الصربي 5-2، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ورفع البلاوجرانا رصيده إلى تسع نقاط (3 انتصارات، وخسارة واحدة)، ليحتل المركز السادس في المجموعة الموحدة من المسابقة، فيما تلقى النجم الأحمر خسارته الرابعة من دون أن يتذوق بعد طعم الفوز، أو التعادل ليحتل المركز 35 قبل الأخير.
وسجّل أهداف الفريق الكاتالوني إينيجو مارتينيس (13)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (43 و53) والبرازيلي رافينيا (55)، والبديل فيرمين لوبيس (76)، بينما أحرز الكونجولي سيلاس كاتومبا مفومبا (23) والأنجولي ميلسون (84) هدفي النجم الأحمر.
ويقدّم برشلونة أفضل عروضه في الفترة الأخيرة، تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، حيث سجّل 29 هدفاً في آخر سبع مباريات، بما فيها انتصاراته اللافتة على غريمه التقليدي ريال مدريد في عقر داره في كلاسيكو الدوري المحلي 4-0، بعدما كان قد هزم بايرن ميونيخ الألماني 4-1 في الجولة السابقة.
وانتزع الضيوف التقدم مبكراً بفضل رأسية مارتينيس، إثر ركلة حرّة نفذها رافينيا (13)، لكنّ الفريق الصربي ردّ سريعاً، فارضاً التعادل عن طريق مفومبا، إثر جملة تمريرات رائعة بين غير لاعب قبل أن ينهيها الكونجولي بهدوء (27).
وانتظر برشلونة حتى اللحظات الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول فمنحه مهاجمه النجم ليفاندوفسكي التقدم من جديد بعد أن وصلت إليه الكرة إثر تسديدة من رافينيا ارتدت من القائم (43).
وعزّز المهاجم البولندي تقدم برشلونة من تسديدة على مسافة قريبة من المرمى (53) إثر تمريرة من جول كونديه، قبل أن يضيف رافينيا الرابع، بعد دقيقتين من تسديدة من على مشارف المنطقة (55).
وعزّز لوبيس تفوّق برشلونة الكبير في اللقاء بهدف خامس، بعد أن نجح كونديه في تقديم ثالث تمريرة حاسمة في اللقاء(76)، وقلّص ميلسون النتيجة لأصحاب الارض، بعد أن استغل خطأً دفاعياً لبرشلونة (84). 

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