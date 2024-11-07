«ضربة رأس» تعيد البايرن لـ «سكة الإنتصارات»



ميونيخ (رويترز)



سجل جمال موسيالا هدفا من ضربة رأس في الشوط الثاني ليمنح بايرن ميونيخ الفوز بهدف على بنفيكا ليتعافى من هزيمتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ومنح لاعب الوسط الألماني التقدم لبايرن في الدقيقة 67 بضربة رأس من مدى قريب، في مباراة سيطر فيها صاحب الأرض على المباراة وأهدر العديد من الفرص.

ورفع بايرن رصيده إلى ست نقاط بعد أربع مباريات ليحتل المركز 17 ليتساوى مع بنفيكا، الذي لم يشكل خطورة هجومية، في المركز 19.

وتحول شكل البطولة الأوروبية الأبرز للأندية هذا الموسم من دور المجموعات إلى مرحلة الدوري بخوض 36 فريقا لثماني مباريات لكل منهم، مع تقدم الفرق الثمانية الأوائل في الترتيب مباشرة إلى الدور التالي بينما تلعب الفرق الستة عشر التالية في الترتيب دور فاصل من مباراتين للتقدم في البطولة.

وتأخرت انطلاقة المباراة لمدة 15 دقيقة بسبب تأخر وصول الجماهير بسبب مشاكل في القطار، مع تطلع الفريق البافاري للعودة إلى الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين أمام أستون فيلا وبرشلونة في البطولة.

وواجه بايرن صعوبة في البداية لاختراق دفاع الفريق البرتغالي المتماسك، لكنه تحسن مع الوقت ليحظى هاري كين بفرصته الأولى، وكان صاحب الأرض قريبا من التسجيل في الدقيقة 39 لكن أناتولي تروبين حارس بنفيكا تصدى لمحاولة كين وزميله مايكل أوليسي الذي تابع كرته المرتدة.وانطلق كين في محاولة فردية وأطلق تسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54، قبل أن يبعد الحارس تروبين تسديدة ليروي ساني بعد ساعة من اللعب.

وتقدم بايرن، متصدر الدوري الألماني الذي يتجنب الهزيمة في المسابقة المحلية حتى الآن، عندما أطلق كين تمريرة عرضية حولها موسيالا بضربة رأس لداخل الشباك، ونجح الفريق الزائر في التعامل مع ضغط بايرن لكنه لم يظهر على الشق الهجومي وأطلق تسديدة واحدة مقابل 23 لبايرن.