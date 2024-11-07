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الرياضة

اتحاد الكرة المصري يحقق في تسريب حديث حكام المباريات

اتحاد الكرة المصري يحقق في تسريب حديث حكام المباريات
7 نوفمبر 2024 10:15


القاهرة (د ب أ)
أعلن اتحاد الكرة المصري فتح تحقيق موسع في الأحداث الخاصة بتسريب محادثات بعض الحكام خلال مباريات الدوري المصري.

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وقال اتحاد الكره المصري في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الأربعاء: «نظرا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في مباريات الدوري المصري الممتاز، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع».
وأضاف: «سيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء، المقرر انعقاده اليوم الخميس لاتخاذ القرارات المناسبة».

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