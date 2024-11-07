3 ميداليات للإمارات في اليوم الأول لـ «عربية الشطرنج»



الشارقة (وام)

انطلقت أمس، منافسات بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من أصحاب الألقاب العربية والدولية من 18 دولة يتنافسون في ثلاث بطولات هي، الشطرنج الخاطف، والسريع، والكلاسيك.

حضر الافتتاح، الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة للشطرنج، وتريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف العقارية - أحد رعاة البطولة، وعدد من أعضاء الاتحاد العربي للعبة، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول للمنافسات للشطرنج الخاطف عن فوز الجزائري بلال بالحسن بالمركز الأول، والميدالية الذهبية، بعد تسجيله 8 نقاط من 9 جولات، متساوياً مع الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، والذي حل وصيفاً، فيما جاء القطري حسين عزيز في المركز الثالث، بعدما سجل 7 نقاط. وأحرزت الفلسطينية إيمان صوان المركز الأول، والميدالية الذهبية في فئة السيدات، مسجلة 7.5 نقطة من 9 جولات، فيما جاءت روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثاني، والميدالية الفضية، مسجلة 6.5 نقطة، وفازت عنود عيسى لاعبة منتخبنا الوطني ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على المركز الثالث والميدالية البرونزية، لتسجل الإمارات 3 ميداليات في اليوم الأول للبطولة.

ورحب عيسى هلال الحزامي بالوفود العربية المشاركة في البطولة العربية الفردية للشطرنج للرجال والسيدات والتي تقام في ضيافة نادي الشارقة للشطرنج، مؤكداً أن هذا التجمع العربي الكبير له مكاسب لا حصر لها ليس فقط على المستويين الفني والتنظيمي، ولكن أيضاً على تجمع اللاعبين والوفود، وهو ما يوطد أواصر المحبة بين الشعوب العربية عبر نافذة الرياضة.

وأشار إلى أن مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة في البطولة هو تأكيد على مكانة الإمارات في استضافة الأحداث الرياضية، خاصة إمارة الشارقة التي لها باع طويل في تنظيم مثل هذه الأحداث والكوادر الوطنية، وباتت لها خبرات متراكمة في تنظيم البطولات.