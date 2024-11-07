محمد رضا.. 40% من أهداف العروبة

فيصل النقبي (الفجيرة)

أثبت محمد رضا أزادي، المهاجم الإيراني، البالغ من العمر 25 عاماً، جدارته كأحد أبرز المهاجمين في فريق العروبة هذا الموسم، منذ بداية مشواره حتى الآن في دوري أدنوك للمحترفين.

ساهم رضا في تسجيل 40% من أهداف الفريق حتى الجولة السابعة، حيث سجل هدفين من أهداف الفريق الخمسة في المسابقة، بعدما انتقل هذا الموسم إلى الدوري الإماراتي، قادماً من الدوري الإيراني.

سجل اللاعب أمام خورفكان في الجولة الثالثة، وسجل كذلك هدف الفوز أمام بني ياس في الجولة السادسة، التي فاز خلالها الفريق بأول ثلاث نقاط في الدوري.

وأعرب أزادي عن سعادته بالمشاركة في الدوري الإماراتي القوي، مشيداً بحسن تعامل إدارة العروبة معه منذ إعلان التعاقد وحتى الآن، مشيراً إلى أن إمكانات الفريق الجيدة لم تظهر بعد، رغم الخسائر الست في المسابقة، وقال إن المنافسة على البقاء ما زالت متاحة لفريقه، خاصة أن الدوري ما زال في جولاته الأولى.

يذكر بأن العروبة خسر هذا الموسم في 6 مباريات من أصل 7، وجمع 3 نقاط فقط، ويقبع في المركز قبل الأخير، وسجل 5 أهداف، مقابل 18 هدفاً مُنيت بها شباك الفريق.