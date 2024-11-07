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الرياضة

السقوط أمام الإنتر.. أرسنال «الخاسر الأكبر»!

السقوط أمام الإنتر.. أرسنال «الخاسر الأكبر»!
7 نوفمبر 2024 11:00

معتز الشامي (أبوظبي)
تلقى فريق أرسنال الإنجليزي الهزيمة الأولى له في دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام إنتر ميلان بنتيجة 0-1 أمس الأربعاء، على ملعب «جوزيبي مياتزا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة.
وسجل الدولي التركي تشالهان أوجلو هدف الفوز لإنتر ميلان أمام أرسنال من ركلة جزاء بالدقيقة 45.
وتجمد رصيد أرسنال عند النقطة 7 في المركز الـ 12، لتتبدد آماله في وجوده ضمن الثمانية الأوائل في دوري أبطال أوروبا، فيما رفع الإنتر رصيده للنقطة 10 في المركز الخامس.
وهناك 9 أرقام مهمة سجلها إنتر الإيطالي بعد الفوز على أرسنال.
1- خسر أرسنال ثلاث مباريات في آخر ست مباريات تنافسية، بعد خسارتين خارج ملعبه أمام بورنموث ونيوكاسل، كما فشل «الجانرز» في التسجيل خلال آخر 3 مباريات في المسابقات كافة، آخرها أمام «النيراتزوري».
2- خسارة أرسنال أمام إنتر، أنهت سلسلة من 7 مباريات متتالية دون هزيمة لـ«الجانرز» في دور المجموعات ومرحلة الدوري بالنظام الجديد، بعد الفوز في 5، والتعادل في مباراتين.
3- لم يحقق أرسنال أي فوز، أو يحرز أهدافاً في آخر خمس مباريات خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا ضد أندية إيطالية بالتعادل في مباراة، وخسارة 4، وكانت جميعها ضد منافسين مختلفين روما، ميلان، نابولي، أتالانتا، إنتر.
4- واصل الإنتر سجله الخالي من الهزائم، بعد أول 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا بـ 3 انتصارات وتعادل.
5- سجل تشالهان أوجلو جميع أهدافه التسعة في دوري أبطال أوروبا في مباريات على أرضه مقسمة ما بين 5 أهداف مع باير ليفركوزن، و4 مع إنتر، وهو أكبر عدد من الأهداف للاعب بنسبة 100% على أرضه في تاريخ المسابقة.
6- حافظ يان سومير حارس إنتر ميلان على نظافة شباكه في 8 مباريات من أصل 11 بقميص إنتر في دوري الأبطال، وخلال فترته مع «النيراتزوري» قام بـ39 تصدياً، وخرج بـ8 شباك نظيفة، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط.
7- لم يخسر إنتر ميلان في آخر 11 مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا، ما بين 9 انتصارات وتعادلين، وحافظ على نظافة شباكه في تسع مباريات، خلال هذه السلسلة.
8- سدد أرسنال 20 تسديدة في مباراة الإنتر، وهو أكبر عدد من التسديدات دون تسجيل أي هدف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا منذ نوفمبر 2006 ضد سيسكا موسكو بـ 23 تسديدة.
9- يعد إنتر هو أحد فريقين، إلى جانب أتالانتا، لم يتلقيا أي هدف حتى الآن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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