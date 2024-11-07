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«نزف» واصطدام بالرأس في قمة أرسنال وإنتر بدوري أبطال أوروبا
«نزف» واصطدام بالرأس في قمة أرسنال وإنتر بدوري أبطال أوروبا
7 نوفمبر 2024 10:52
لندن (رويترز)
استمرت نتائج أرسنال المتواضعة، أمس الأربعاء، بهزيمته 1-صفر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام إنتر ميلان، لكن المدرب ميكل أرتيتا لم يغضب من أداء فريقه في ليلة سيطر فيها على واحد من أكبر فرق أوروبا، واستحوذ أرسنال، الذي حقق انتصارين فقط من آخر ست مباريات، على الكرة، وسدد 21 محاولة على المرمى مقابل سبع محاولات لإنتر في ملعب سان سيرو، حيث جاء هدف الفوز من ركلة جزاء مثيرة للجدل في نهاية الشوط الأول.
وقال أرتيتا للصحفيين: «أسوأ شيء في المباراة هو النتيجة، لأن الأداء والشخصية والهيمنة التي أظهرناها ضد أحد أفضل الفرق في أوروبا في هذا الملعب لم أرها في أي مباراة أخرى شاهدتها».
ويحتل أرسنال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيحل ضيفاً على غريمه اللندني تشيلسي صاحب المركز الرابع يوم الأحد.
وأضاف أرتيتا، «إذا لعبنا بالطريقة نفسها، ستكون لدينا فرصة كبيرة للفوز على تشيلسي. هذه هي الطريقة التي يتعين علينا اتباعها»، كما قدّم المدرب الإسباني تحديثاً عن إصابة كاي هافرتس، بعد أن نزف المهاجم نتيجة اصطدام بالرأس، وقال أرتيتا: «فيما يتعلق بكاي... فهو يعاني جرحاً كبيراً استلزم بعض الغرز، لكننا نأمل أن يكون بخير مطلع الأسبوع المقبل».
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