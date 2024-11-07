«هذه القصة الحقيقية».. كوري يخرج فائزاً في «أن بي ايه»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

خرج الموزع المخضرم ستيفن كوري فائزاً من مواجهته مع زميله في المنتخب الأولمبي جايسون تايتوم، وقاد جولدن ستايت ووريرز إلى الفوز على حامل اللقب بوسطن سلتيكس 118-112، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورفع ووريرز رصيده إلى سبعة انتصارات مقابل خسارة واحدة، بالتساوي مع فينيكس صنز وأوكلاهوما سيتي في صدارة المنطقة الغربية.

على ملعب تي دي جاردن في بوسطن، كانت الفرصة مناسبة لتايتوم في توجيه رسالة لإبقائه بديلاً في تشكيلة المنتخب الأميركي الذي أحرز ذهبية أولمبياد باريس الصيف الماضي، والذي أشرف عليه مدرب جولدن ستايت ستيف كير.

وفيما تألق تايتوم في الشوط الثاني، خصوصاً من وراء القوس، حيث سجل 15 من نقاطه الـ32، نجح كوري في وضع فريقه على سكة الفوز.

قال كوري صاحب 27 نقطة، 9 تمريرات حاسمة، 7 متابعات و4 سرقات: «نقول دائماً، حموا ظهر بعضكم، والشبان يخرجون ويلتزمون بذلك».

تابع الموزع الموهوب، «نحن قادرون على الفوز أمام أي فريق. هذا صعب... لكنها سنة مختلفة، ونحاول السير ببطء وتطوير هويتنا».

وساهم أيضاً في تحقيق فوز جولدن ستايت الكندي أندرو ويجنز صاحب 16 نقطة، وأضاف البديل بادي هيلد 16 وكايل اندرسون 11، والكونغولي الديموقراطي جوناثان كومينجا 10.

وسجل تايتوم 24 نقطة في الشوط الثاني، ليساهم في قلب تأخر بوسطن 14 نقطة إلى تقدم لافت بسبع نقاط في الربع الأخير.

لكن الفريق الأخضر تراجع في الوقت الحاسم، ومني بخسارته الثانية هذا الموسم مقابل سبعة انتصارات، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المنطقة الرشقية وراء كليفلاند كافالييرز الوحيد لم يخسر بعد (9-0).

وحصل مدرب جولدن ستايت ستيف كير على استقبال ساخن من جماهير بوسطن التي أطلقت صافرات الاستهجان في وجهه، بسبب وضعه تايتوم على مقاعد البدلاء في باريس.

وتجاهل كير الجدل قبل المباراة، مشيراً إلى أنه لم يستمتع باستبعاد تايتوم عن التشكيلة الأساسية «لم يكن قراراً جميلاً، لكن شباننا كانوا كلهم رائعين، التزموا ببعضهم، وبإحراز الميدالية الذهبية... هذه القصة الحقيقية».

أضاف، «لكننا نعيش في زمن، حيث نتطرق لأمور ليست مهمة حقاً».