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هكذا تبدو أبوظبي.. الجولف يزهو في العاصمة الجميلة
هكذا تبدو أبوظبي.. الجولف يزهو في العاصمة الجميلة
7 نوفمبر 2024 11:17
مراد المصري (أبوظبي)
انطلقت اليوم منافسات بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف 2024 على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس بأبوظبي، ليتم تدشين النسخة الـ19 من البطولة، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الجولف العالميين في منافسات حافلة بالتحدي والإثارة على مدار أربعة أيام، ضمن التصفيات الختامية لـ «دي بي وورلد».
وتُعد بطولة أبوظبي إتش إس بي سي الحدث الرابع في سلسلة رولكس لهذا الموسم، وتحتل مكانة بارزة ضمن جدول البطولات العالمية لـ «دي بي وورلد»، كجزء من نهائيات الموسم.
ويشارك في البطولة أفضل لاعبي الجولف في العالم، مثل روري ماكلروي، وجاستن روز، بالإضافة إلى مجموعة من نجوم كأس رايدر، من بينهم صاحب الميدالية الفضية الأولمبية تومي فليتوود، والفائز ببطولة رولكس روبرت ماكينتاير.
ونشرت الوكالات العالمية صوراً لانطلاقة البطولة، وتبدو خلفية العاصمة أبوظبي بكل الجمال والبهاء.
وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على توفير أجواء ممتعة لجميع أفراد العائلة في ملعب ياس لينكس، من خلال قرية البطولة الخاصة بالجماهير، التي توفر العديد من التجارب الترفيهية والمأكولات والعروض التفاعلية المناسبة لجميع الأعمار، وتتضمن الفعاليات مجموعة واسعة من حصص اللياقة البدنية على مدار اليوم، مثل اليوغا والزومبا وتمارين (التدريبات عالية الكثافة)، تحت إشراف المدربة مونيكا بولجارين. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك محطة مجانية للرسم اللامع في قرية البطولة، ودروس مجانية للجولف في منطقة القيادة، وعرض ضربات الجولف المذهل من فريق «تريك شوت بويز»، بالإضافة إلى موسيقى حية تقدمها فرقة «فو-إيسيس» المستوحاة من فرقة «أوايسيس».
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