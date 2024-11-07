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الرياضة

7 أرقام تاريخية لبرشلونة بعد خماسية النجم الأحمر في دوري الأبطال

7 أرقام تاريخية لبرشلونة بعد خماسية النجم الأحمر في دوري الأبطال
7 نوفمبر 2024 11:30


معتز الشامي (أبوظبي)

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واصل فريق برشلونة عروضه القوية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد اكتساح النجم الأحمر على ملعبه بنتيجة 5-2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة التشامبيونزليج، ومنذ الخسارة الافتتاحية أمام موناكو 1-2 في الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا، حقق البارسا 3 انتصارات ساحقة على يونج بويز وبايرن ميونخ والنجم الأحمر، بنتائج 5-0 و 4-1 و5-2 على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب، فيما يظل النجم الأحمر من دون رصيد من النقاط في المركز 35.
وسجل برشلونة 7 أرقام قياسية بعد الفوز الساحق على النجم الأحمر كالتالي:
1- حقق الفرنسي كوندي رقماً قياسياً في دوري أبطال أوروبا بصناعة 3 أهداف (هاتريك اسيست) من الخماسية التي أمطر بها البارسا شباك النجم الأحمر، كما يعد كوندي ضمن 4 مدافعين صنعوا 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، بعد جوردي ألبا، وأشرف حكيمي، وجواو كانسيلو على الترتيب.
2 - تفوق هانزسي فليك مدرب برشلونة على تشافي، المدير الفني السابق للبلوجرانا، حيث سجل 5 أهداف 5 مرات في 16 مباراة، بينما حقق تشافي الفوز بخماسية 4 مرات في 143 مباراة قاد فيها البلوجرانا قبل رحيله.
3 - سجل نادي برشلونة خُماسية خارج أرضه في دوري الأبطال لأول مرة منذ 13 عاماً، وكانت آخر مرة في 2011 ضد باتي بوريسوف 0-5 مع بيب جوارديولا.
4 -أحرز البارسا 21 هدفاً في آخر 5 مباريات بالمسابقات كافة هذا الموسم.
5 - أحرز نادي برشلونة أكثر من 3 أهداف في 7 مباريات رسمية متتالية لأول مرة منذ مايو 2017.
6 - كسر برشلونة الرقم التهديفي له في موسم 1950-1951 (54 هدفاً)، بإحراز 55 هدفاً بعد أول 16 مباراة فقط الموسم الجاري، أي بعد 74 عاماً.
7 - كما أصبح البرازيلي رافينيا أول لاعب يسجل 8 أهداف في عام واحد مع نادي برشلونة ضمن ‎دوري أبطال أوروبا منذ ليونيل ميسي في 2019.

برشلونة
البارسا
النجم الأحمر
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
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