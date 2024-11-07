83 خيلاً تتنافس على ألقاب افتتاح موسم مضمار ميدان



محمد حسن (دبي)

يدشّن نادي دبي لسباق الخيل مساء الغد، موسم سباقاته الجديد 2024 -2025، من خلال حفل سباقه الأول الذي يستضيفه مضمار ميدان، ويتألف من 7 أشواط، بمشاركة 83 خيلاً، فيما يبلغ إجمالي الجوائز المالية مليوناً و375 ألف درهم، برعاية طيران الإمارات.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الخامس سباق «طيران الإمارات»، وهو شوط تكافؤ لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً، وتستهدف اللقب كتيبة رباعية من خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، يبرز منها «الهزيم» بقيادة بن كوين، و«مكفول» بقيادة راي داوسون، كما يتوقع أن يكون منافساً قوياً على اللقب أيضا «الجداف»، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، والنجم «ذا جريت كوليكش»، بإشراف دوج واتسون، وقيادة ادري دي فريز.

وتستهل الأمسية الأولى لمضمار ميدان بشوط خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر «تكافؤ» بمشاركة 12 خيلاً يبرز منها كل من «نادية دي لوب» و«نمرود»، و«ياس اكس منصور»، وهما أصحاب التصنيف الأعلى في الشوط، بجانب «عمار»، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سلفستر ديسوسا.

ويشهد الشوط الثاني سباق «الإمارات للعطلات» لمسافة 1400 متر «مبتدئة»، مشاركة 7 خيول تخوض أول تجاربها السباقية، ويتوقع أن يقود التنافس بين كل من «دايم»، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، و«اواب» بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيال تودهوب، و«سير هارموني»، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي.

ويجتذب الشوط الثالث «إيميريتس دوت كوم» لمسافة 1900 متر «تكافؤ» 11 خيلاً يتقدمها الخبير بسباقات ميدان «ميد ان دبي»، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة بيرناندو بينيرو، بجانب كل من القوي «ارابيان تيل»، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج اوشي، و«الرائد»، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة جيمس اورمان.

ويبرز بقوة الثلاثي «كالبرق»، و«مجير»، و«موثوق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، لكن باب المنافسة يظل مفتوحاً بوجود المتألق «أم آر كفو» لسلطان علي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، وهناك أيضاً «مشاكل»، بإشراف سالم بن غدير وقيادة برناردو بينيرو.

وخصص الشوط السادس «اميريتس سكاي واردز» أيضاً للمبتدئة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 15 خيلاً تبحث عن فوزها الأول يتقدمها «الجيرنون»، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سليفستر ديسوسا، و«مستر بريكوسيوس»، بإشراف سالم بن غدير وقيادة برناردو بينيرو.

وتختتم الأمسية الأولى لمضمار ميدان بسباق «إيميريتس سكاي كارجو» لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، ويبرز فيه الثلاثي القوي «المروم»، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة باتريك كوسجريف، و«ازعاج»، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي، و«الضجة»، بإشراف مصبح المهيري وقيادة سلفستر ديسوسا، وقدم الثلاثي مستويات رائعة الموسم الماضي.

4 أمسيات كرنفالية



أعلن نادي دبي لسباق الخيل إضافة يومين إلى برنامج كرنفال سباقات دبي للموسم 2024/ 2025 ليشمل 16 أمسية للسباقات تختتم بكأس دبي العالمي في نسخته الـ29 التي تقام يوم 5 أبريل 2025. ويتضمن برنامج الكرنفال 4 أمسيات رئيسة، تنطلق الأمسية الأولى يوم 20 ديسمبر المقبل، تحت مسمى «فيستف فرايداي»، وتقام الأمسية الرئيسة الثانية في الكرنفال «فاشن فرايداي» 24 يناير القادم، أما الأمسية الرئيسة الثالثة فهي «سوبر ساترداي» وتجري في الأول من مارس 2025، قبل أن يختتم بالأمسية الأغلى كأس دبي العالمي.