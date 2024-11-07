أحلام راشد تحرز ذهبية البطولة العربية للشطرنج



دبي (وام)

فازت أحلام راشد لاعبة منتخبنا الوطني، ونادي دبي للشطرنج والثقافة، بذهبية البطولة العربية للشطرنج تحت 18 سنة التي أقيمت بمدينة سوسة التونسية، بمشاركة 225 لاعباً ولاعبة من 15 اتحاداً عربياً. وجاء تتويج أحلام راشد بعد تصدرها الترتيب العام في ختام الجولات برصيد 7.5 نقطة، بفارق نقطة عن أقرب منافساتها، وبزيادة تصنيفية بلغت 56 نقطة.

ومنحت هذه الميدالية اللاعبة لقب أستاذة دولية بشكل مباشر، وفق لوائح المسابقات في الاتحادين الدولي والعربي. وأشاد مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة بإنجاز اللاعبة، والتي عبّرت عن اجتهادها وتطورها الفني، من خلال الفوز بالميدالية الذهبية على المستوى العربي.