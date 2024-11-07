بطولة «سباعيات الرجبي» في دبي تجمع أفضل 12 فريقاً

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، عن مجموعات وجدول مباريات سباعيات الرجبي للرجال والسيدات في الجولة الأولى من سلسلة «بطولة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي».

وسيستقبل ملعب «ذا سيفنز» في دبي أفضل 12 فريقاً دولياً للرجال والسيدات في سباعيات الرجبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى الأول من ديسمبر المقبل، المباريات الافتتاحية للسلسلة، والتي ستكون أولى المباريات منذ نجاح الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وستقام المباريات التي يتأهل فيها الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة يوم السبت 30 نوفمبر الجاري على الملعبين 1 و2، إضافة إلى الفريقين صاحبي المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن نهائيات بطولة السيدات ستقام في الساعة 7:35 مساءً يوم السبت، وللرجال في الساعة 8:11 مساءً يوم الأحد، تليها مراسم تقديم الجوائز.

ومع اختتام عطلة نهاية الأسبوع، سيحيي الفنان العالمي ستورمزي حفلاً موسيقياً على مسرح «فريكونسي أون 8» في تمام الساعة 9:30 مساءً.

وتفصيلاً تنطلق منافسات اليوم الأول بمباراة بين نيوزيلندا صاحبة الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الأخيرة، والبرازيل في تمام الساعة التاسعة صباحاً على الملعب 2، بينما تفتتح كندا، الحائزة الميدالية الفضية، مبارياتها ضد اليابان على الملعب 1.

وتتضمن الجولة الصباحية بعض المواجهات المثيرة في المجموعتين الأولى والثانية للسيدات، حيث ستلتقي الولايات المتحدة الأميركية مع بريطانيا في تمام الساعة 9:22 صباحاً، وإيرلندا مع فيجي في تمام الساعة 9:44 صباحاً، كما ستفتتح أستراليا مبارياتها ضد الصين، الوافد الجديد لسلسلة بطولة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي 2025، في تمام الساعة 9:44 صباحاً.

وستكون الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات على ملعب «ذا سيفينز»، حيث سيتكرر المشهد للنهائي الأولمبي بين نيوزيلندا وكندا في الساعة 04:07 مساءً، بينما تواجه فرنسا الولايات المتحدة الأميركية، الحائزة الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية، في تمام الساعة 4:51 مساءً، فيما ستلعب أستراليا، المدافعة عن لقبها في بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، مع إيرلندا في الساعة 05:35 مساءً.

وفي منافسات الرجال، يبدأ اليوم الأول في المجموعة الثالثة بمواجهة المنتخب النيوزيلندي مع المنتخب الأميركي في تمام الساعة 10:06 صباحاً، وفي الوقت نفسه، ستلعب فيجي على الملعب 2 أمام إسبانيا، وستشهد المجموعة الثانية مواجهة لأبطال أميركا الجنوبية للسلسلة لعام 2024، حيث ستجمع المباراة الأرجنتين والأورجواي في تمام الساعة 10:28 صباحاً، بينما ستلعب إيرلندا مع بريطانيا.

ووفقاً للجدول المعتمد، وبعد فوزه بثلاثية متتالية في طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي في 2021 و2022 و2023، سيواجه فريق جنوب أفريقيا أستراليا في الساعة 10:50 صباحاً، بينما يعود فريق كينيا بعد غياب عام في الساعة 2:58 ظهراً لمواجهة فريق جنوب أفريقيا المنتصر «بليتزبوكس».

ويختتم اليوم الأول بمواجهة المصنفين الأول والثاني في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات؛ حيث تلعب فيجي مع نيوزيلندا، وتواجه الأرجنتين منتخب أيرلندا، وأخيراً يواجه منتخب فرنسا نظيره الجنوب أفريقي في الساعة 08:44 مساءً.

وقال ماثيو تايت، مدير مهرجان بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي: ستحقق قرعة مباريات الجولة الأولى من بطولة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي، الكثير من الإثارة والحماس لعشاق الرياضة من مختلف أنحاء العالم، وستكون هذه المرة الأولى التي تلعب فيها الفرق على هذا المستوى منذ دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي أقيمت في مؤخراً في الصيف.