إنتر ونابولي.. المسافة نقطة في «قمة الزعامة»



روما (د ب أ)

تتجه الأنظار إلى ملعب «سان سيرو»، مساء الأحد المقبل، لمتابعة مواجهة إنتر ميلان وضيفه نابولي، في قمة منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وستكون المباراة بمثابة الصراع على زعامة ترتيب المسابقة، حيث يحتل نابولي المركز الأول برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن إنتر ميلان.

ويدخل إنتر ميلان المباراة مدعوماً بفوزه الأخير في دوري أبطال أوروبا على أرسنال الإنجليزي بهدف نظيف، عزز به حظوظه في بلوغ الدور المقبل من المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس. ويستعين إنتر ميلان، الذي يدربه سيموني إينزاجي، بنجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وهدافه الفرنسي ماركوس تورام، ونجوم خط الوسط بيوتر زيلنسكي ونيكولو باريلا، والحارس يان سومر، والمدافعين فيدريكو ديماركو ودونزيل دومفريس، وغيرهم من النجوم.

على الجانب الآخر، يدخل نابولي المباراة، وهو يضع نصب عينيه تحقيق فوز مهم لحفظ ماء وجه الفريق، بعد الخسارة المدوية على أرضه ووسط جماهيره في الجولة الماضية أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة، وهي الخسارة الثانية للفريق في الدوري.

ويدخل نابولي المباراة، بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، معتمداً على خبرات بعض اللاعبين، وأبرزهم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي سبق له اللعب مع إنتر ميلان، وكذلك النجم الجورجي كفاراتسيخليا، أحد قادة الفريق في إنجازه التاريخي بالفوز بلقب المسابقة في موسم 2022 / 2023، والصفقات الجديدة مثل الاسكتلندي بيلي جيلمور، ومواطنه سكوت ماكتوميناي، وغيرهم من اللاعبين أصحاب الأداء العالي، ومنهم القائد جيوفاني دي لورينزو.

وبالنظر للوضع الحالي، تبدو الفرصة مواتية لإنتر ميلان من أجل اعتلاء صدارة الترتيب مجدداً، وسيحاول الفوز أن يرتقي للصدارة قبل خوض العديد من التحديات في الفترة المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو القاري، أما نابولي، فسوف يدخل المواجهة ،وهو يهدف إلى تحقيق الفوز فقط، ليحافظ على صدارة الترتيب من جهة، وليحقق انتصاره الثاني على الملعب نفسه هذا الموسم من جهة أخرى، بعدما سبق له الفوز على ميلان بثنائية نظيفة قبل جولتين.