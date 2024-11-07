«الياسات» يرفرف بـ«شراع 60» بحثاً عن الناموس في السلع



الظفرة (الاتحاد)



ينطلق في الساعة الثانية ظهر الغد، سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، لمسافة 20 ميلاً بحرياً، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الياسات، الذي تستضيفه مدينة السلع بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويشارك في السباق 95 محملاً تم تسجيلها من مختلف إمارات الدولة، وخصصت 5 ملايين درهم جوائز للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة والمشاركين.

وأكملت اللجنة المنظمة للسباقات التراثية والحديثة في المهرجات، الترتيبات الفنية واللوجستية لانطلاقة جميع السباقات، وفق أعلى معايير السلامة والأمان للمشاركين، والآليات التنظيمية التي تسهل على الجميع المشاركة وتقديم أفضل المستويات.

وأكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مهرجان الياسات شكل أكبر إضافة للأنشطة التراثية في إمارة أبوظبي، وقدم في دورته الأولى فعاليات جاذبة للرياضيين والمتابعين والجماهير، من ضمنها سباقات تراثية لعدد من الفئات شهدت مشاركة كبيرة، وأطلق أنشطة جديدة في محتواها التراثي بدورته الثانية.

وقال إن السباقات التراثية «تستقطب العديد من المحامل الأبطال الفائزة بأكبر السباقات ونخبة النواخذة والبحارة، وتمثل سباقات فئة 60 قدماً التحدي الأكبر للجميع بطول مسافاتها وقوة منافساتها وجوائزها القيمة، ومنها سباق الياسات الذي يقام ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان في مدينة السلع، ويشهد مشاركة كبيرة».

وأشاد بالتعاون البنّاء بين نادي أبوظبي للرياضات البحرية وهيئة أبوظبي للتراث في دعم جهود الحفاظ على التراث البحري وصونه، والعمل معاً على نقله للأجيال بمهنية واحترافية عاليتين.