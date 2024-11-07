فليك يحرم ليفاندوفسكي من الهدف 100 في دوري أبطال أوروبا



أنور إبراهيم (القاهرة)

سجل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي «36 عاماً» مهاجم برشلونة هدفين، خلال فوز فريقه 5/2على النجم الأحمر «رد ستار بلجراد» في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده في هذه البطولة إلى 99 هدفاً.

ولم يتبق أمامه إلا هدف واحد، ليبلغ حاجز المائة، غير أن الألماني هانسي فليك، المدير الفني قام باستبداله في الدقيقة 79، وأشرك بدلاً منه الشاب باو فيكتور «22عاماً»، ولم يمهله بعض الوقت لتسجيل هدف آخر يكمل به المائة هدف.

واعترف فليك، خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة، بأنه لوكان يعلم بهذا الأمر، لربما تركه في الملعب، ولم يستبدله على أمل إضافة الهدف رقم 100.

وقال فليك هذا خطئي، ولكن علينا أن نفكر أيضاً في المباراة القادمة. وأضاف: سجل «ليفا» هدفين مهمين، وخاصة الهدف الأول الذي جعل النتيجة 2/1 لمصلحتنا. إنه لاعب مهم جداً بالنسبة لنا.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، أن ليفاندوفسكي ينفرد حالياً بالمركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، بعد «الأسطورتين» البرتغالي كريستيانو رونالدو«141هدفاً»، والأرجنتيني ليونيل ميسي «129 هدفاً»، بينما يتفوق في الترتيب على الهداف الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد السابق «90 هدفاً»، والإسباني راؤول لاعب نفس النادي «71هدفاً».

وسجل ليفاندوفسكي أهدافه في هذه البطولة مع فريقيه الألمانيين السابقين بروسيا دورتموند «17هدفاً»، وبايرن ميونيخ «69 هدفاً»، ثم سجل مع برشلونة الذي انضم إليه في 2022، «13هدفاً».

وأمام ليفاندوفسكي 4 مباريات في الدوري الأول لهذه البطولة، لكي ينجح خلالها في دخول «نادي المائة» من أوسع أبوابه، حيث يواجه برشلونة في 26 نوفمبرالحالي برست الفرنسي، ثم بروسيا دورتموند 11ديسمبر، وبنفيكا 21يناير، وأخيراً أتالانتا في 29 يناير.

وكانت بداية ليفاندوفسكي موسم 2024-2025، نارية مع برشلونة، وسجل 19هدفاً في 16مباراة بمختلف المسابقات التي شارك فيها، ويتصدر بمفرده ترتيب هدافي الدوري الإسباني «الليجا» برصيد 14هدفاً، بينما يتساوى مع زميله رافينيا، والإنجليزي هاري كين لاعب البايرن، والمهاجم السويدي فيكتورجيوكيرس لاعب سبورتنج لشبونة، ورصيد كل منهم 5 أهداف.