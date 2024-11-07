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الرياضة

«بورياليس» واللجنة «البارالمبية».. شراكة جديدة لدعم «أصحاب الهمم»

«بورياليس» واللجنة «البارالمبية».. شراكة جديدة لدعم «أصحاب الهمم»
7 نوفمبر 2024 15:00

مراد المصري (أبوظبي)
جددت شركة «بورياليس»، واللجنة البارالمبية الوطنية اتفاقية الشراكة بينهما، من خلال صندوق «بورياليس» الاجتماعي، الذي سيقدم دعماً للجنة يبلغ مليون درهم، تأكيداً على المسؤولية المجتمعية، وأهمية دعم أصحاب الهمم.
وقام بتوقيع الاتفاقية في أبوظبي، محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وستيفان دوبوتسكي الرئيس التنفيذي لشركة «بورياليس»، بحضور ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة وممثلي المؤسستين، ووسائل الإعلام.
وتأتي هذه الاتفاقية التي تتواصل للعام العاشر على التوالي، في إطار دعم جهود اللجنة البارالمبية الوطنية لتكون رائدة في المنطقة، وتعزيز جهود الارتقاء برياضات أصحاب الهمم في الدولة، حيث ساهمت «بورياليس» على مدار عقد من الزمن في تعزيز جهود دمج الرياضيين في المجتمع، وكان لها دور حيوي في إعداد الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية – باريس 2024.
وأكد الهاملي، أن «بورياليس» تعد من المؤسسات الرائدة في دعم رياضة أصحاب الهمم في الدولة، وقال: «الشركة تلتزم بالمسؤولية المجتمعية في هذا الأمر، دون النظر للجوانب التسويقية التي تضعها شركات أخرى في عين الاعتبار، وهو ما يسهم في منحنا الدعم الذي نتطلع له، لتعزيز حضورنا بالمشاركة واستضافة الفعاليات الخاصة بأصحاب الهمم، والسعي لتحقيق أفضل النتائج، والأهم دمج هذه الفئة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة بشكل فعّال في المجتمع، ومنح أبناء الدولة الفرصة لإبراز قدراتهم ومواهبهم الكامنة، وتحديداً أصحاب الهمم الذين أثبتوا تفوقهم دائماً، وأظهروا إرادتهم الصلبة في مواجهة التحديات كافة».

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