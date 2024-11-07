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الرياضة

226 متسابقاً في «دولية الفجيرة» لصيد الأسماك

226 متسابقاً في «دولية الفجيرة» لصيد الأسماك
7 نوفمبر 2024 16:00

فيصل النقبي (الفجيرة) 

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برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت اليوم بطابع خيري بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك 2024، في نسختها الحادية عشرة، على أن يعود ريعها للجمعيات الخيرية.
ويتلقى الفريق الفائز دعوة رسمية من الجمعية الدولية لصيد الأسماك للمشاركة في النهائيات، وسيتم إعلان الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط خلال البطولة فائزاً، ولأول مرة ستقدم بطولة العالم لصيد الأسماك البحرية 2025 ثلاث دعوات لأفضل ثلاثة فرق فائزة للمشاركة في كوستاريكا. 
وبلغ عدد المشاركين حتى الآن 36 فريقاً و200 بحار وصياد، ومازال باب التسجيل مفتوحاً.
وسوف تعقد اللجنة المنظمة الاجتماع التنويري اليوم لتكملة التسجيل وتسليم المشاركين الأرقام ومستلزمات البطولة، كذلك يتم تقديم شرح تفصيلي حول المتغيرات والمستجدات، فيما يتعلق بالنظم واللوائح والقوانيين المحلية والدولية الخاصة بالجمعية الدولية لصيد الاسماك.

صيد الأسماك
الفجيرة
نادي الفجيرة البحري
بطولة صيد الكنعد والسكل
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