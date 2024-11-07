3 مباريات في انطلاق «الجولة السادسة» لدوري الأولى



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

تنطلق يوم غد «الجولة السادسة»، لدوري الدرجة الأولى بإقامة ثلاث مباريات تجمع الإمارات والذيد، يونايتد ودبا، العربي ومجد، وتختتم الجولة السبت بمباريات مصفوت وحتا، الفجيرة وجلف يونايتد، مصفوت وحتا، الظفرة والجزيرة الحمراء.

ويتصدر الظفرة والعربي، ترتيب دوري الأولى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات لكل فريق، مقابل 8 نقاط من 5 مباريات ليونايتد الثالث، فيما تتشارك فرق دبا والفجيرة والإمارات برصيد 7 نقاط، في المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي.

واستبعد اتحاد الكرة فليتوود يونايتد، بعد قرار لجنة الانضباط، بشطب نتائج الفريق في «دوري الدرجة الأولى» للموسم الحالي 2024- 2025، وهبوطه إلى «الدرجة الثانية»، بجانب الغرامة المالية 300 ألف درهم.

ونفذت لجنة الانضباط اللوائح بشأن تخلف فليتوود يونايتد، عن خوض مباراتين في «دوري الأولى» للموسم الحالي، الأولى أمام حتا في الجولة الأولى، وخسر نتيجتها 0-3 بقرار إداري، والثانية أمام الجزيرة الحمراء في الجولة الخامسة.

وقضت قرارات الانضباط بشطب نتائج الفريق الذي خاض مباراتين فقط من أصل 4 في الدوري، أمام الذيد 1-6، ودبا 0-6، بجانب الهبوط إلى أدني درجة، مع اعتباره أحد الأندية الهابطة في الموسم الرياضي 2024-2025.