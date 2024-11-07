«العميد» يتربع على «قمة الخليج» بـ «الهجوم الأقوى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تربع النصر، على قمة «الأقوى هجوماً»، في دوري أبطال الخليج للأندية، على مستوى المجموعتين الأولى والثانية، بفوزه على مضيفه أهلي صنعاء اليمني 3-1، على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثانية في «المجموعة الأولى»، التي شهدت أيضاً تعادل ظفار العُماني ودهوك العراقي 1-1 على ملعب الأول في «صلالة».

وشهدت مواجهة «العميد»، أمام أهلي صنعاء اليمني تسجيل علي مبخوت هدفين لـ «الأزرق»، في الدقيقتين 7 و11، قبل أن يُهدي كرة الهدف الثالث من تمريرة لزميله ناصر النعيمي في الدقيقة 37، فيما أحرز يوسف الحيمي هدف أهلي صنعاء الوحيد في الدقيقة 43 من خطأ للحارس أحمد شمبيه.

ومهدت الثلاثية في شباك أهلي صنعاء، الطريق أمام «العميد» التربع على قمة الأقوى هجوماً بين الفرق الثمانية المشاركة في النسخة الحالية لأبطال الخليج، برصيد 8 أهداف، بعد فوز «العميد» في «الجولة الأولى» على ضيفه ظفار العُماني 5-2.

وحقق فريقا النصر متصدر «المجموعة الأولى»، والاتفاق السعودي متصدر «المجموعة الثانية»، التي تضم أيضاً أندية الرفاع البحريني، القادسية الكويتي، والعربي القطري، العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط لكل فريق.

ويتأهل فريقان من كل مجموعة في «أبطال الخليج»، إلى الدور نصف النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، على أن تقام المباراة النهائية في 25 أبريل 2025.

من جانبه، عبر ناصر النعيمي لاعب وسط «العميد»، الذي احتفل بأول أهدافه مع الفريق الأول لنادي النصر في المواجهة أمام أهلي صنعاء، عن سعادته بالنتيجة الإيجابية، وقال في تصريحات أعقبت المباراة: «سعداء بحصد ثلاث نقاط مهمة، قبل التوقف، ونطمح للبناء على النتائج الإيجابية في أول مباراتين خلال ما تبقى من مشوار البطولة».

وأضاف: «تعاهدنا كلاعبين على الظهور الإيجابي قبل التوقف، ونأمل الاستمرار نحو الأفضل»، لافتاً إلى أن الثقة التي حظي بها من الجهاز الفني بقيادة الهولندي شرودر ساعدته في بذل المزيد من الجهد، بهدف مساعدة الفريق، وإسعاد الجماهير.

ترتيب المجموعة الأولى

1- النصر «الإمارات»، 6 نقاط

2- دهوك «العراق»، 4

3- ظفار «عمان»، 1

4- أهلي صنعاء «اليمن»، 0

ترتيب المجموعة الثانية

1- الاتفاق «السعودية»، 6 نقاط

2- الرفاع «البحرين»، 3

3- القادسية «الكويت»، 1

4- العربي «قطر»، 1