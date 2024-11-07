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الرياضة

«أبوظبي للمبارزة» يشارك في دوليتي فرنسا ومصر

«أبوظبي للمبارزة» يشارك في دوليتي فرنسا ومصر
7 نوفمبر 2024 17:30

أبوظبي (وام)
يشارك نادي أبوظبي للمبارزة في بطولة فرنسا الدولية يومي 16 و17 نوفمبر الحالي، والبطولة الدولية في مصر، المقررة، خلال ديسمبر المقبل، فيما يستضيف النادي منافسات بطولة الاتحاد يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.
وأكدت حمدة الغيث القبيسي، عضو مجلس إدارة النادي، العضو المنتدب، أهمية المشاركة في بطولتي فرنسا ومصر، نظراً للقيمة الفنية العالية المرتبطة بالاحتكاك مع نخبة اللاعبين حول العالم، خاصة أن بطولة فرنسا ستشهد مشاركة نحو 160 لاعباً من جميع أنحاء العالم.
وأشارت إلى أن النادي، برئاسة العميد محمد حسين الخوري يمضي في خططه التطويرية، للاستفادة من اتفاقيات التعاون مع الاتحادات والمؤسسات المحلية والعربية، بما يسهم في الارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، ورفع مستوى تنافسيتهم في البطولات المحلية والدولية، خاصة أن الموسم الماضي شهد التتويج بـ 104 ميداليات في البطولات كافة.
وأوضحت أن الشهر المقبل سيشهد إقامة معسكر الإعداد السنوي للنادي، بمشاركة أبرز نجوم اللعبة عالمياً، لتحفيز لاعبيه ولاعباته، مشيرة إلى أن المعسكر سيشهد مشاركة البطل الأولمبي المصري أحمد الجندي، المتوج بذهبية منافسات الرجال للخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024.

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