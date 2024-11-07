«تحدي سيح السلم» يُدشن موسم القدرة في دبي

محمد حسن (دبي)

تدشن مدينة دبي الدولية للقدرة صباح غدٍ الجمعة، موسم سباقات القدرة (2024-2025) بسباق تحدي سيح السلم، لمسافة 119 كم، ويعقبه مباشرة يوم بعد غدٍ «السبت» سباق كأس الوصل للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كم، ومن المتوقع أن تشهد الانطلاقة مشاركة كبيرة لأبرز فرسان وفارسات القدرة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

ويأتي السباق الذي ينظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، في فاتحة الموسم الجديد، الذي يتضمن 61 سباقاً تقام على ميادين القدرة الرئيسة في الدولة.

ويشتمل برنامج سباقات القدرة بمدينة دبي الدولية للقدرة على 21 سباقاً لمختلف الفئات والمسافات، متضمنة سباقات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وسباقات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، كما تضم الروزنامة 4 سباقات لملاك الإسطبلات الخاصة، وسباقين للسيدات، بالإضافة إلى 9 سباقات تأهيلية.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى أربع مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كيلومتراً (أعلام صفراء)، والمرحلة الثانية 32 كيلومتراً (أعلام حمراء)، وتبلغ مسافة المرحلة الثالثة 27 كيلومتراً (أعلام زرقاء)، فيما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة (الأخيرة) 20 كيلومتراً (أعلام بيضاء)، وسوف يكون هناك راحة إجبارية بين المراحل تتراوح بين 40 و50 دقيقة.

وتم رصد جوائز مالية للفائزين تبلغ قيمتها الإجمالية 750 ألف درهم، توزع لأصحاب المراكز من الأول حتى العاشر، ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والمركز الثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس حتى المركز العاشر يحصل كل فائز على 30 ألف درهم.

وأكد الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، اكتمال جاهزية مدينة دبي الدولية بسيح السلم لانطلاقة الموسم الجديد، مشيراً إلى أن فرق العمل كانت قد باشرت أعمالها منذ وقت مبكر في الإعداد والتجهيز لانطلاق بداية الموسم، عبر سباق تحدي سيح السلم ،وسباق كأس الوصل.

وتوجه العظب بالشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعم سموهما اللا محدود للفروسية عموماً، ورياضة القدرة على وجه الخصوص، ما أسهم في الارتقاء بها، ووصولها الى مكانة رفيعة.

كما أشاد العظب بالإشراف المباشر، والتوجيهات من الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، لإخراج سباقات مدينة دبي الدولية في حلة زاهية ومرضية للجميع.

واختتم العظب حديثه، متقدماً بالتهنئة لعشاق الفروسية والمنتسبين لها كافة، من ملاك إسطبلات وفرسان ومدربين، بمناسبة انطلاق الموسم الجديد، مطالباً الفرسان والمدربين والملاك وكل العاملين في هذا المجال، بالمزيد من التعاون مع اللجان العاملة، عبر الالتزام بالقوانين واللوائح التي حددها اتحاد الفروسية، ليكون السباق مكتملاً من جميع النواحي.