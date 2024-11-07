27 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمواجهتي قيرغيزستان وقطر

معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم، معسكره التحضيري المغلق بجزيرة السعديات في أبوظبي صباح غدٍ الجمعة، وذلك استعداداً لمباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 أمام منتخبي قيرغيزستان وقطر يومي 14 و19 نوفمبر الجاري على التوالي.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة «الأبيض» للتجمع الحالي، والتي ضمت 27 لاعباً، وشهدت تثبيت التشكيلة على القوام الرئيس للمنتخب، مع ضم وجهين جديدين تم تصعيدهما من المنتخب الأولمبي، وهما فارس خليل مدافع الوصل وحمد المقبالي حارس شباب الأهلي.

كما شهدت القائمة عودة جونيور ندياي المحترف في مونبيلييه الفرنسي، والذي غاب عن تجمع أكتوبر الماضي، بالإضافة لعودة يحيى نادر وخالد الهاشمي اللذين تم تجهيزهما ليصبحا لائقين للمشاركة مع المنتخب خلال التجمع الحالي، لاسيما بعد غياب يحيى نادر عن المشاركة بداعي عدم الجهازية في معسكر أكتوبر الماضي.

وضمت القائمة كلاً من، خالد عيسى وحمد المقبالي وعلي خصيف وعدلي محمد لحراسة المرمى، بالإضافة إلى 8 عناصر للدفاع وهم محمد العطاس، خالد الهاشمي، كوامي، خليفة الحمادي، زايد سلطان، خالد الظنحاني، فارس خليل، عبد الله إدريس، و12 لاعباً لخط الوسط وهم ماجد راشد، يحيى نادر، ماكنزي هانت، محمد عباس، طحنون الزعابي، عصام فايز، ماركوس ميلوني، يحيى الغساني، حارب عبد الله، علي صالح، فابيو ليما، فهد بدر، وللهجوم كل من برونو أوليفيرا وكايو كانيدو وجونيور ندياي.

ويخضع اللاعبون الذين تم استدعاؤهم للكشف الطبي صباح الغد، بعد منحهم فرصة للراحة عقب انتهاء مشاركات أنديتهم القارية، حيث يبدأ المنتخب تدريباته التي تنطلق مساء اليوم على ملعب جامعة نيويورك، حتى موعد المباراة الأولى أمام قيرغيزستان على استاد محمد بن زايد بأبوظبي يوم 14 نوفمبر الجاري، فيما يتوقع أن يتم تقليص القائمة إلى 26 لاعباً.

ويعول الجهاز الفني بقيادة بينتو على الأسماء التي تم استدعاؤها، حيث حافظ على ثبات التشكيلة التي تمثل المنتخب في قادم المباريات، على أمل زيادة الانسجام والتجانس بين جميع اللاعبين، ويستغل بينتو فترة التحضير الحالية للوصول بالمنتخب للجاهزية الفنية لخوض المباراتين المهمتين في التصفيات أمام قيرغيزستان ثم قطر، حيث يحتاج «الأبيض» للخروج بالعلامة الكاملة من كلتا المباراتين، للإبقاء على فرصه في المنافسة على مركز مؤهل إلى مونديال 2026.

ويحل منتخبنا الوطني في الترتيب الثالث للمجموعة الأولى من التصفيات برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل وهزيمتين، ويحتاج للنقاط الست من التجمع الحالي للقفز في الترتيب، والمنافسة على مركز مؤهل للمونديال.