الخميس 7 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفرسان».. وجهان مختلفان في «الآسيوية»

«الفرسان».. وجهان مختلفان في «الآسيوية»
7 نوفمبر 2024 18:30

مراد المصري (أبوظبي)
عاد شباب الأهلي بـ «نقطة واحدة» في رحلته لمواجهة الكويت الكويتي، بعد التعادل 3-3، في لقاء أقيم في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة، ضمن دوري أبطال آسيا 2، وهي المواجهة التي كشفت عن وجه مختلف مجدداً لـ «الفرسان» خارج الديار، إثر خسارته في أمام ناساف في طشقند، والآن التعادل في الكويت، وذلك على عكس تماماً ما يقدمه على ملعبه عندما اكتسح منافسيه الحسين الأردني، والكويت الكويتي 3-1 و4-1 على التوالي.
وفيما عبّر المدرب باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، عن رضاه بالمجمل عن التعادل، إلا أنه شخّص حالة فريقه على اعتبار حصول حالة من التوقعات المسبقة، بعد تسجيل الهدف الأول، وقال: «عقب تقدمنا بالنتيجة والأداء القوي في البداية، تراجع فريقنا، وبدا وكأنه في انتظار أن تسير المباراة بهذا الشكل حتى النهاية دون أن تحصل أحداث أخرى، إلا أن الأمور اختلفت على أرض الملعب بتسجيل الفريق الكويتي هدفين متتالين قبل نهاية الشوط الأول».
ويمتلك شباب الأهلي شهية تهديفية مرتفعة للغاية هذا الموسم، وهو الذي سجل 40 هدفاً في 15 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، إلا أنه لا يزال يعاني على الصعيد الدفاعي في المسابقة القارية، وهو الذي استقبل أهدافاً في المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن، إلى جانب استقباله خمسة أهداف في مباراتين خارج الديار.
وبسبب هذا التعادل عاد شباب الأهلي ليفتح حسابات التأهل من جديد، وهو الذي أصبح يمتلك 7 نقاط بالمركز الثاني للمجموعة، ويلعب خارج ملعبه أمام الحسين الأردني في الجولة الخامسة، ثم يستقبل ناساف الأوزبكي في الجولة السادسة، وهو يدرك أن الأمور لا تزال في يده بانتظار الخروج بنتائج إيجابية في هاتين المباراتين للوصول إلى الأدوار الإقصائية.

أخبار ذات صلة
كريسبو مع العين.. رحلة سلبية بـ«أرقام قياسية»!
شباب الأهلي يكتفي بنقطة التعادل أمام الكويت في «الأبطال 2»
شباب الأهلي
الكويت الكويتي
دوري أبطال آسيا
آخر الأخبار
«المالية» توقع مذكرتي شراكة مع الجامعة الأميركية و«المحاسبين القانونيين»
اقتصاد
«المالية» توقع مذكرتي شراكة مع الجامعة الأميركية و«المحاسبين القانونيين»
اليوم 20:22
جانب من الفعالية
التعليم والمعرفة
مركز محمد بن خالد آل نهيان الثقافي ينظم محاضرة عن سنع المجالس
اليوم 20:22
أوسماري قصة أمل وطموح في بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
أوسماري قصة أمل وطموح في بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
اليوم 20:17
آثار قصف ومعارك في أوكرانيا
الأخبار العالمية
الكرملين: نتذكر كلام ترامب عن السلام في أوكرانيا
اليوم 20:14
زوار بمعرض أدبيك (الاتحاد)
اقتصاد
رئيس الطاقة في «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» لـ «الاتحاد»: التحول الرقمي يزيد الطلب على الطاقة بالإمارات
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©