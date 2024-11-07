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الرياضة

منتخب المغرب يستبعد زياش ويستعيد عطية الله

منتخب المغرب يستبعد زياش ويستعيد عطية الله
7 نوفمبر 2024 17:06

الرباط (د ب أ)
شهدت القائمة الجديدة للمنتخب المغربي لكرة القدم، التي أعلنها المدرب وليد الركراكي اليوم، العديد من التغييرات أبرزها غياب حكيم زياش لاعب جالطة سراي التركي.
ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة الجابون في فرانسفيل يوم 15 نوفمبر الجاري، وليسوتو يوم 18 من نفس الشهر بمدينة وجدة شرق المملكة في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب.
واكتفى الاتحاد المغربي لكرة القدم بإعلان القائمة المشكلة من 26 لاعباً، من دون أن يعقد وليد الركراكي مؤتمراً صحفياً كما اعتاد على ذلك، لا سيما وأن الشارع الرياضي يتوقع الإجابة عن بعض الأسئلة بخصوص استمرار غياب حكيم زياش رغم عودته من الإصابة.

 

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والوجه الوحيد الجديد في القائمة هو أيوب الخياطي حارس الجيش الملكي، حيث ضمت القائمة 4 حراس مرمى للمرة الأولى، ووجه مدرب المنتخب الدعوة من جديد لكل من يحيى عطية الله لاعب الأهلي المصري، وآدم ماسينا مدافع تورينو الإيطالي، كما جدد الثقة في صلاح الدين شهاب حارس المغرب الفاسي وجمال حركاس مدافع الوداد للمرة الثانية على التوالي. وفي المقابل، استبعد وليد الركراكي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز المصري، وعبدالعزيز أيت بودلال، لاعب رين الفرنسي، ورضا بلحيان لاعب فيرونا الإيطالي، وأمين عدلي لاعب بايرن ليفركوزن.
وتضم القائمة الجديدة للمنتخب المغربي لمواجهتي الجابون وليسوتو كلا من ياسين بونو ومنير المحمدي وصلاح الدين شهاب وأيوب الخياطي في حراسة المرمى، وأشرف حكيمي وعبد الكبير عبقار وجمال حركاس ونايف أكرد ونصير مزراوي وآدم أزنو وآدم ماسينا ويحيى عطية الله في الدفاع، وعز الدين أوناحي وإسماعيل الصيباري وأسامة تيرجالين وسفيان أمرابط وبلال الخنوس وأمير ريشاردسون وإلياس بنصغير في الوسط وإلياس أخوماش وسفيان رحيمي ويوسف النصيري وأسامة صحراوي وعبد الصمد الزلزولي وأيوب الكعبي وإبراهيم دياز في الهجوم. ويتصدر المنتخب المغربي المتأهل مسبقا المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، متقدماً على الجابون في المركز الثاني بسبع نقاط ثم جمهورية أفريقيا الوسطى بثلاث نقاط وفي المركز الأخير ليسوتو بنقطة وحيدة.

منتخب المغرب
تصفيات كأس العالم
حكيم زياش
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