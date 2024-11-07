«المصارعة» يعتمد مشروع أول مركز تدريب متخصص

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد المصارعة اجتماعاً برئاسة معالي محمد المبارك، رئيس مجلس الإدارة، في مقر الاتحاد بأبوظبي، بحضور الشيخ حمدان بن سعيد آل نهيان أمين عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، طلال الهاشمي، موزة آل علي، الدكتور زياد صالح، عبد الرحيم النعيمي، سيف الرشدي، سلطان الكتبي، إلى جانب عدد من ممثلي الشركاء الاستراتيجيين.

تم خلال الاجتماع استعراض الرؤية الاستراتيجية للاتحاد، التي تهدف إلى تعزيز رياضة المصارعة ونشرها على نطاق واسع في الدولة، من خلال دعم الأندية العامة والخاصة ودمج الرياضة في البرامج المدرسية وبرامج ما بعد الدوام، كما وتسعى الخطة إلى تدريب العديد من معلمي التربية الرياضية، وإنشاء مراكز التدريب، وتنظيم حصص وجلسات تدريبية في المدارس، مع إعداد نخبة من المصارعين المتميزين خلال الخمسة أعوام القادمة بالإضافة إلى استضافة بطولات سنوية كبرى لتعزيز المكانة الرياضية للإمارات.

كما استعرض الأعضاء الإنجازات البارزة لعام 2024، ومنها الشراكة الناجحة مع «بالم سبورتس»، التي أسهمت في توسيع نطاق ممارسة رياضة المصارعة، وإطلاق بطولة كأس الاتحاد للمصارعة، التي لاقت إشادة كبيرة، وشارك الاتحاد أيضاً في مهرجان التراث البحري، مما عزز التفاعل مع المجتمع المحلي، وتمت الإشارة إلى التقدم في تحقيق الأهداف المحددة، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في بناء شراكات جديدة لدعم التطور المستمر.

وناقش الاجتماع المشاريع المستقبلية، ومن أبرزها إنشاء أول مركز تدريب متخصص للمصارعة في أبوظبي، في منطقة المنتزه، الذي من المتوقع اكتماله في يناير المقبل، ويهدف هذا المركز إلى دعم المواهب وتطويرها ليصبحوا أبطالاً على المستوى الدولي. كما تم وضع خطط لتنظيم بطولات وطنية في أبوظبي والفجيرة بين سبتمبر وديسمبر، بالإضافة إلى حملات توعية مكثفة في المراكز التجارية، مثل الفعاليات الناجحة في ياس مول وبوادي مول، التي جذبت آلاف المشاركين وأسهمت في تعزيز الوعي والتفاعل مع رياضة المصارعة.

وناقش المجلس المبادرات الإعلامية المبتكرة، التي تهدف إلى زيادة الوعي برياضة المصارعة بين الأجيال الجديدة، من خلال التعاون مع مجلة «ماجد»، وأسفر التعاون عن إطلاق سلسلة قصصية حول شخصية سالم ومغامراته في المصارعة والمطارحة، إلى جانب إنتاج سلسلة رسوم متحركة تهدف إلى تثقيف الأطفال وإشراكهم في الأنشطة الرياضية، وتم تصميم شخصيات ترويجية لتفعيل الفعاليات المجتمعية وتعزيز التواصل مع الجمهور.

فيما يتعلق بمقترح استضافة بطولات عالمية للمصارعة في أبوظبي، ناقش الأعضاء الجوانب المختلفة للمشروع، مع التركيز على أهمية تبني نهج تدريجي، يبدأ بتنظيم بطولات محلية وإقليمية لتعزيز جاهزية الاتحاد قبل المضي قدمًا نحو استضافة فعاليات عالمية كبرى.