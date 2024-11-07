مفاجأة «الأبطال».. صناعة فرنسية !



أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يكن أكثرالمتفائلين يتوقع أن يحقق فريقان فرنسيان نجاحاً باهراً في الدورالأول لدوري أبطال أوروبا، ويحتلان المركزين الثالث والرابع في ترتيب 35 فريقاً تضمهم البطولة، بعد 4 جولات لعبها كل فريق، ويتبقى مثلها.

والمثير للدهشة والاستغراب أن باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي«ليج آن» ليس أحد هذين الفريقين، وإنما تراجع ترتيبه إلى المركز 25 برصيد 4 نقاط فقط، بعد أن تعادل في مباراة وفاز في مباراة وخسر مباراتين، وكانت الأخيرة على أرضه ووسط جماهيره في«حديقة الأمراء» أمام أتليتكو مدريد الذي انتزع منه فوزاً غالياً 2/1 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بنهاية المباراة.

الفريقان المفاجأة هما موناكو وبريست، وكلاهما جمع حتى الآن 10 نقاط من 4 مباريات، حقق كل منهما خلالها 3 انتصارات وتعادلاً واحداً ولاهزيمة، حيث فاز موناكو على برشلونة 2/1 «مع الرأفة»، وعلى النجم الأحمر5/1 وعلى بولونيا 1/صفر، بينما تعادل مع دينامو زغرب 2/2.

أما بريست، ففاز خارج أرضه على سبارتا براغ 2/1، وتعادل مع باير ليفركوزين 1/1، وفاز على سالزبورج 4/صفر، وعلى شتورم جراتس 2/1.

ولكن السؤال المهم الذي طرحته الصحافة والمواقع الرياضية الفرنسية بشأن هذين الفريقين، هو: هل يمكنهما مواصلة مغامرتهما الناجحة في هذه البطولة، والتأهل مباشرة إلى دورالـ16، ضمن الفرق الثمانية الأولى في الترتيب؟

والإجابة عن هذا السؤال ليست سهلة، لأن المباريات الأربع القادمة لكل فريق منهما، تبدو قوية، حيث يواجه موناكو في مباراته القادمة بنفيكا 27 نوفمبرالجاري، ثم أرسنال11 ديسمبر، وأستون فيلا21 يناير، وأخيراً إنتر ميلان في 29 يناير، بينما يلعب بريست خارج أرضه أمام برشلونة 26 نوفمبرالجاري ثم على أرضه أمام أيندهوفن 10ديسمبر، وبعدها يواجه خارج أرضه شاختار دونتسك 22 يناير، وأخيراً يستضيف ريال مدريد في 29 يناير القادم، وكلها مباريات قوية لايمكن التنبؤ بنتائجها، وإن كانت «الدفعة القوية» التي أخذها هذان الفريقان الفرنسيان في المباريات الأربع الأولى، ربما تستمر في المباريات الأربع القادمة، لتكتمل المفاجأة على حد قول شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت.

جدير بالذكر أن هذين الفريقين الفرنسيين، سوف يلتقيان وجهاً لوجه الأحد 24نوفمبرالجاري في الجولة 11 للدوري الفرنسي.