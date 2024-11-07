إقبال جماهيري كبير في مهرجان أبوظبي العالمي لمحترفي الجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

شكل الحضور الجماهيري الكبير عنواناً للتميز في منافسات اليوم الثاني من النسخة 16 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والمخصصة لفئة البراعم، وكان هذا دافعاً كبيراً للاعبين واللاعبات لتقديم مستويات قوية في منافسات البطولة التي تستضيفها صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وقالت بخيت يرماجامبيتوفا والدة اللاعب نوراديل يرماجامبيتوف من كازاخستان: «هذه المرة الأولى التي نزور فيها أبوظبي ونشارك في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ولاحظنا بأن التنظيم رائع على الأصعدة كافة وأعتقد بأنها تجربة متميزة سنتذكرها دوماً. يبلغ نوراديل 9 سنوات، لذا فإن هذه الفرصة ستمنحه دفعة قوية للأمام ليواصل التدرب ويتطلع للفوز في البطولة في نسخها المقبلة. كما سعدت بوجود أماكن ومقاهي مخصصة للأهالي إلى جانب الأنشطة المصاحبة المميزة والمخصصة للأطفال في الحي الرياضي».

وتقول هبه، والدة اللاعبين ثائر وإبراهيم ووليد ويوسف وعمر وسارة أبو غربية من الأردن: «أولادي جميعهم يمارسون رياضة الجوجيتسو ويواظبون على التدريب المنتظم مرتين أسبوعياً. ورغم أنهم يمارسون رياضات عديدة، مثل السباحة وكرة القدم، إلا أن شغفهم الأكبر وطموحاتهم تتمثّل في الجوجيتسو. ولطالما شجّعتهم على ذلك لأن الرياضة عنصر أساسي في تنمية الطفل وتنشئته بطريقة سليمة، ونركز على الجوجيتسو لأنها تقدم لهم فوائد عديدة وتكسبهم خبرات حياتية من خلال التفاعل مع اللاعبين الآخرين، وتغرس فيهم القوة والعزيمة. كما أن وجودنا في أبوظبي يسمح لهم بالمشاركة في العديد من البطولات على مدار العام، مما يعودهم على خوض التحديات أمام الجمهور».

وتنطلق غداً الجمعة منافسات الشباب من عمر 10 -17 عاماً، من أصحاب الأحزمة الرمادي، والأصفر، والبرتقالي، والأخضر، والأزرق.

ويتضمن جدول منافسات البطولة منافسات فئة الشباب يومي 8 و9 نوفمبر؛ والهواة يومي 10 و11 نوفمبر؛ والأساتذة يومي 12 و13 نوفمبر ومنافسات فئة المحترفين أيام 14، و15، و16 نوفمبر، بالإضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء 17 نوفمبر.