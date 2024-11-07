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الرياضة

ديشامب: مبابي خارج تشكيلة منتخب فرنسا.. لا أريد قول المزيد

ديشامب: مبابي خارج تشكيلة منتخب فرنسا.. لا أريد قول المزيد
7 نوفمبر 2024 19:12


باريس (أ ف ب)
غاب اسم النجم كيليان مبابي عن تشكيلة منتخب فرنسا لكرة القدم التي ستواجه إسرائيل وإيطاليا 14 و17 نوفمبر الجاري في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بحسب ما أعلن المدرب ديدييه ديشان، ويعود إلى تشكيلة المنتخب الأزرق لاعبا الوسط أدريان رابيو ونجولو كانتي بالإضافة إلى المدافع دايو أوباميكانو، فيما استدعي حارس ليل الشاب لوكا شوفالييه (23 عاما) للمرة الأولى.
وهذه النافذة الثانية تواليا يغيب فيها مهاجم ريال مدريد الإسباني البالغ 25 عاماً، بعد الأخيرة أمام إسرائيل وبلجيكا.
سمح له المنتخب الشهر الماضي بالبقاء مع ريال مدريد للتعافي من إصابة بفخذه الأيسر. لكن مهاجم باريس سان جرمان السابق فاجأ الجميع بالمشاركة أساسياً بعد يومين مع فريقه الملكي.
وإلى مشكلاته خارج الملعب، تراجع مستوى بطل العالم 2018، فكانت مشاركته محبطة في كأس أوروبا 2024 وبدا شبحاً للاعب الخطير خلال خسارتين قاسيتين لريال أمام غريمه برشلونة في الدوري المحلي 0-4 ثم ميلان الإيطالي 1-3 في دوري أبطال أوروبا.
وقال مدرب المنتخب ديشان «لا أريد الدخول في جدل يؤدي إلى تفسيرات. لا أريد قول المزيد»، مؤكدا أن قراره ليس مرتبطاً بـ«مشكلات غير رياضية» وأن «قرينة البراءة موجودة ويجب أن تكون موجودة».
تابع ديشان الذي يشرف على منتخب فرنسا منذ 2012 «هذا قراري لأني أعتقد ان الأمر أفضل بهذه الطريقة. أتفهم أن هذا الشرح لا يرضيكم»، مضيفاً أن استبعاد مبابي مرتبط فقط بتجمع نوفمبر وكاشفاً أن اللاعب «أراد القدوم» إلى المنتخب. 

 


 

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