إقالة إيسايلا والبديل النمر في خورفكان



فيصل النقبي (خورفكان)

أعلنت إدارة شركة خورفكان لكرة القدم عن قرار الاستغناء عن المدرب الروماني دانييل إيسايلا بعد سبع جولات فقط من دوري أدنوك للمحترفين، ووجهت الإدارة الشكر للمدرب وجهازه الفني المعاون على الفترة التي قضاها مدرباً للفريق الأول، كما أعلنت الإدارة بذات الوقت عن تعيين المدرب الوطني عبدالمجيد النمر مدرباً للفريق من تاريخه.

وسبق للنمر تدريب الفريق قبل موسمين بعد إقالة المدرب البرازيلي كايو زاناردي لفترة بسيطة، وكذلك تولى قيادة الفريق في نفس الموسم خلفاً للمدرب الأرجنتيني كالديرون، ويشغل النمر منصب المدير الرياضي في النادي كما أنه عضو في اللجنة الفنية في الشركة.