البايرن يفتح «خزائنه» للتعاقد مع «بديل كين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يجهز بايرن ميونيخ قائمة بأربعة مهاجمين للمفاضلة بينهم واختيار البديل المناسب على المدى الطويل للهداف الإنجليزي هاري كين «31 عاماً»، وليكون منافساً لـ«كابتن» منتخب «الأسود الثلاثة» في المواسم المقبلة.

ومثلما استثمر البايرن 100 مليون يورو «83 مليون جنيه إسترليني» للحصول على خدمات كين، القادم من توتنهام الإنجليزي في صيف 2023، فإنه جاهز من الآن لفتح «خزينته» من أجل استقدام رأس حربة رقم 9، في ظل تقدم كين في السن، وإن كان هذا الأخير لم يُقصّر على الإطلاق في أول مواسمه مع «البافاري»، حيث حصل على الحذاء الذهبي الأوروبي، بعد أن سجل 44 هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها، ثم أضاف هذا الموسم 17هدفاً سجلها في 15 مباراة بمختلف المسابقات أيضاً، ولكنه لم يحصل حتى الآن على بطولة جماعية مع البايرن مثلما كان حاله مع توتنهام، وهي النقطة التي يواجه بسببها تساؤلات، واتهامات بأنه لا يسجل كثيراً في اللقاءات الكبرى المهمة والحاسمة.

وذكرت صحيفة «سبورت بيلد» أنه في ظل هذا الوضع، يسعى البايرن لخلق نوع من المنافسة في مركز رأس الحربة، وأيضاً لتأمين هذا المركز بنجم آخر من طراز عالمي يكون مفيداً في المدى الطويل، مشيرة إلى إن هناك ثلاثة مهاجمين منافسين للنجم كين ينشطون حالياً مع أندية ألمانية في «البوندسليجا»، وهم على «رادار» إدارة البايرن، الأول المصري عمرمرموش، الذي يتألق بصورة لافتة هذا الموسم مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، والثاني السلوفيني بنيامين سيسكو «22 عاماً» مهاجم لايبزج والموهبة الواعدة، والثالث لوا بيندا زميله في لايبزج.

وأضافت الصحيفة إلى هذا الثلاثي، النجم السويدي الهداف فيكتور جيوكيرز مهاجم سبورتنج لشبونة، الذي لفت إليه الأنظار بشدة، بفضل أهدافه الغزيرة مع فريقه، سواء في الدوري البرتغالي أو دوري أبطال أوروبا (66 هدفاً في 67 مباراة).

غير أن الصحيفة أكدت أن البايرن يواجه منافسة شرسة من جانب عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وباريس سان جيرمان، من أجل الحصول على خدمات هذا المهاجم الأخير على وجه التحديد، بعد أن وافق ناديه البرتغالي على بيعه الصيف القادم مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، حسبما ذكرت صحيفة «تليجراف» رغم أن الشرط الجزائي في عقده 100 مليون يورو.

يذكرأن السويدي فيكتور جيوكيرز سجل 3أهداف «هاتريك» في فوز سبورتنج 4-1 على مانشستر سيتي في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى 23 هدفاً في 17 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

