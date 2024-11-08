27 ألف دولار غرامات الوصل والعين في «نخبة آسيا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، غرامات مالية على ناديي الوصل والعين وصل مجموعها إلى 27 ألف دولار، في مباراتي الفريقين أمام باختاكور الأوزبكي، والسد القطري، ضمن منافسات «دوري أبطال آسيا للنخبة 2024- 2025».

وتفصيلاً، عاقبت الانضباط الآسيوي، نادي الوصل بالغرامة المالية 20 ألف دولار، بسبب إلقاء جماهير «الأصفر» قنابل دخان، في مباراة فريقها أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي، والتي فاز فيها الوصل 1-0 ضمن الجولة الأولى.

في المقابل، فرضت الانضباط غرامة مالية قدرها 3 آلاف دولار على العين، بعد إلقاء جماهير «الزعيم» أكواب بلاستيكية في مباراة الفريق أمام ضيفه السد 1-1 ضمن الجولة الأولى، إضافة إلى غرامة ثانية بمبلغ 4 آلاف دولار لتأخر اللاعبين «دقيقة و55 ثانية» في الدخول للملعب قبل انطلاق المباراة، ودقيقة و46 ثانية قبل انطلاق الشوط الثاني.

ويحتل الوصل، المركز الخامس في ترتيب مجموعة غرب آسيا برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، فيما يقبع العين في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدةر من تعادله في الجولة الأولى مع السد، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات.

وتُلعب مباريات «الجولة الخامسة» لدوري أبطال آسيا للنخبة يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، حيث يستقبل العين ضيفه الأهلي السعودي على استاد هزاع بن زايد، فيما يلعب الوصل في ضيافة الشرطة العراقي على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.