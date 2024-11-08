«الأبيض الأولمبي» يستضيف طاجيكستان في «وديتي نوفمبر»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي، بقيادة مدربه الأوروجواياني مارسيلو برولي، على خوض وديتين خلال التوقف الدولي في نوفمبر الجاري، أمام منتخب طاجيكستان يومي 15 و18 نوفمبر الجاري، على ملعب نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن برنامج تحضيرات «الأبيض الأولمبي» للاستحقاقات المقبلة.

وخاض «الأبيض الأولمبي»، أربع مباريات ودية منذ آخر استحقاق رسمي بعد نهاية مشاركته في «كأس آسيا تحت 23 عاماً»، والتي أقيمت بالدوحة في أبريل 2024، حيث استقبل نظيره منتخب البحرين، 0-2 و1-1 في وديتي شهر سبتمبر الماضي بالعين، ومنتخب السعودية 1-1 و1-2 في وديتي أكتوبر بالفجيرة، قبل المواجهتين المرتقبتين أمام طاجيكستان في رأس الخيمة.

ويتأهب «الأبيض الأولمبي» من خلال التجمعات الداخلية والمباريات الودية الدولية والمشاركات على صعيد المنافسات الخليجية والإقليمية في غرب آسيا، لخوض الاستحقاق الأهم والمتمثل في التصفيات الآسيوية في سبتمبر وأكتوبر 2025 والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 بالسعودية.

وأسندت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم استضافة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في 2026 للسعودية، وذلك وفقاً للقرار السابق الخاص بالنسخ غير المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لتقام في ذات الاتحاد الوطني الذي يستضيف النسخة المقبلة من كأس آسيا، وتقرر في فبراير الماضي منح السعودية تنظيم كأس آسيا 2027 لتستضيف أيضاً كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية قبلها بعام.