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الرياضة

«نيران صديقة» في الدوري الأرجنتيني

«نيران صديقة» في الدوري الأرجنتيني
8 نوفمبر 2024 11:13


بوينس آيرس (د ب أ)
قادت «النيران الصديقة» فريق فيليز سارسفيلد للانفراد بقمة ترتيب بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والصعب بهدف على ضيفه تيجري في المرحلة الـ21 للمسابقة.

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وأسفرت بقية المباريات التي أقيمت في نفس المرحلة عن فوز ديفينسا خوستيكا 2 / 1 على ضيفه أرجنتينوس جونيورز، فيما تعادل بلاتينسي مع ضيفه ديبرتيفو ريسترا بدون أهداف.
جاء هدف فيليز سارسفيلد الوحيد عن طريق جيان تارديلي، مدافع تيجري، الذي أحرز هدفا عكسيا في شباك فريقه في الدقيقة 75، لينهي سلسلة تعادلات الفريق المضيف التي استمرت في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة.
وانفرد فيليز سارسفيلد بصدارة ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه هوراكان، بينما توقف رصيد تيجري، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته الثمانية الأخيرة بالمسابقة، عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

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