الصحافة الألمانية تتغنى بـ«الساحر» مرموش والهدف «الحُلم»

علي معالي (أبوظبي)

ركلة من الطراز العالمي، وهذا اللاعب لا يُمكن إيقافه حالياً، هكذا تحدثت الصحف والمواقع الرياضية الألمانية عما قدمه المصري عمر مرموش أمام سلافيا براج في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز آينتراخت فرانكفورت بهدف نظيف جاء في الدقيقة 53 بتسديدة وصفتها الكثير من الصحف العالمية بـ «الرائعة» و «الحُلم»ر و«الخيالية».

ووصفت صحيفة «بيلد» الألمانية عمر مرموش باللاعب الساحرر حيث قالت: «مرة أخرى ينجح عمر مرموش في القيام بعمل ساحر في أرض الملعب، وإسعاد جماهير فرانكفورت بركلة حرة يمكن وصفها بـ«الحُلم»، جاء منها هدف رائع في مباراة قوية ضد منافس قوي».

وأضافت الجريدة الواسعة الانتشار في أوروبا: «ركلة مرموش الحرة تجعل الجميع عاجزين عن الكلام».

وقالت الصحف الألمانية أيضاً: «كما هو الحال في كثير من الأحيان هذا الموسم، كان مرموش الفائز في المباراة، حيث سدد ركلة حرة لا يمكن إيقافها في الزاوية (الدقيقة 53)، بعد الفوز في كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم على بروسيا مونشنجلادباخ (2-1) وبوخوم 7-2 في الدوري الألماني، كان هذا هو الفوز الثالث على أرضه في غضون تسعة أيام فقط.

رفع مرموش رصيده إلى 23 مساهمة تهديفية في 15 مباراة في جميع المسابقات مع ناديه، بواقع 13 هدفاً و9 تمريرات حاسمة، ورفع آينتراخت فرانكفورت رصيده من النقاط إلى (10) بعد أربع مباريات بالدوري الأوروبي، ولا يزال الفريق الألماني دون هزيمة، وخطا آينتراخت فرانكفورت خطوة كبيرة أخرى نحو التصفيات في الدوري الأوروبي.

وما يقدمه عمر مرموش في الدوري الألماني جعل أندية عالمية عدة تسعى للحصول على خدماته، سواء في الدوري الألماني أم الإنجليزي، حيث دخل ليفربول مع نادي بايرن ميونيخ على التفاوض مع اللاعب.

ويتأخر الدولي المصري حالياً بـ (7) أهداف فقط عن إجمالي أهدافه في موسم 2023-2024، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف، بفارق هدف واحد فقط عن هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، وبحسب موقع «سبورت بيلد»، فإن ليفربول هو أحد خيارين فقط سيأخذهما مرموش في الاعتبار إذا قرر الرحيل عن ألمانيا، مع اعتبار بايرن ميونيخ هو الخيار المحلي.

وتقول الصحيفة إن مرموش: «يُثير حالياً ضجة في الدوري الألماني، وتتم مراقبته من قبل كشافي بايرن، ومن المعتقد أن تكلفة الصفقة ستبلغ نحو 50 مليون جنيه إسترليني (65 مليون دولار) في ظل سعي ليفربول لتعزيز صفوفه تحت قيادة أرني سلوت، ويُنظر إلى مرموش باعتباره خليفة محتملاً لمحمد صلاح، ولا يزال أمام عمر مرموش 3 سنوات متبقية في عقده مع فرانكفورت، وبالتالي، فإن النادي لا يتعرض لأي ضغوط لبيعه، ومع ذلك، إذا واصل مرموش هذا الأداء الرائع، فمن المرجح أن يحصل على خطوة كبيرة عاجلاً، وليس آجلاً.